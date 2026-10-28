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BMV cae más de 1% tras reportes trimestrales; Wall Street espera a la Fed

El IPC retrocede presionado por GCC, Genomma Lab, Bimbo y Walmex. Y el peso cotiza en 18.66 y el petróleo sube tras una caída de inventarios en Estados Unidos.
mié 28 octubre 2026 10:49 AM
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vista desde el exterior de la bolsa mexicana de valores, con la leyenda "centro bursatil".
La BMV cayó en la apertura de este 28 de octubre, lastrada por los reportes trimestrales de las emisoras que conforman el IPC. (traveler1116/Getty Images)

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores opera con pérdidas la mañana de este miércoles, en una jornada marcada por los reportes trimestrales, la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y la expectativa por los resultados de Alphabet y Microsoft. El S&P/BMV IPC retrocedía 1.05%, hasta 68,983.12 puntos. La caída ocurre mientras la temporada de resultados avanza hacia su tramo final.

De acuerdo con Monex, 80% de las empresas consideradas en la muestra del IPC ya publicó sus cifras, de estas 32.1% superó las expectativas, 60.7% estuvo en línea y 7.2% quedó por debajo. En conjunto, sus ventas aumentaron 7.6% y el EBITDA avanzó 16.3%.

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GCC, Genomma Lab y Bimbo encabezan las pérdidas

GCC encabezaba las caídas con un retroceso de 4.79%, a 174.63 pesos. La cementera reportó una disminución anual de 1.2% en sus ventas trimestrales, a 433.1 millones de dólares, mientras el EBITDA cayó 5.8% y la utilidad neta se redujo 41.6%. La debilidad se concentró en Estados Unidos, donde las ventas bajaron 4.7% y el volumen de concreto disminuyó 18.6%, afectado por condiciones climáticas. En contraste, los ingresos en México crecieron 11.5%.

Genomma Lab perdía 4.54%, a 14.72 pesos y Grupo Bimbo retrocedía 3.37%, a 62.52 pesos, pese a que la semana anterior presentó resultados favorables; el movimiento podría responder a toma de utilidades después del avance de 2.24% del martes.

Walmex por su parte caía 2.95%, a 47.41 pesos, después de reportar una utilidad trimestral inferior a las expectativas y mostrar presiones sobre la rentabilidad. Coca-Cola FEMSA, en contraste, avanzaba 2.44% y amortiguaba parcialmente el retroceso del índice.

Wall Street espera la decisión de la Fed

En Wall Street, el Nasdaq permaneció prácticamente sin cambios desde la apertura, en comparación con el cierre previo. Mientras el S&P 500 avanzó un modesto 0.17%.

Las acciones tecnológicas recibían apoyo de los resultados de SK Hynix, que reportó un crecimiento de 632% en su utilidad operativa, reforzando las expectativas de demanda de memoria para inteligencia artificial. Tras este anuncio, las acciones de la emisora se dispararon 12.90%.

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El mercado aguarda la decisión de la Reserva Federal, prevista para las 12:00 horas de Ciudad de México, y la conferencia de su presidente, Kevin Warsh, media hora después. Los inversionistas esperan que la tasa permanezca en un rango de entre 3.75% y 4%

Alphabet y Microsoft publicarán resultados después del cierre. La atención estará en el crecimiento de sus negocios de nube, el gasto de capital y la capacidad de convertir las inversiones en inteligencia artificial en mayores ganancias.

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El peso se mantiene estable y el petróleo sube

El peso mexicano cotizaba en 18.6610 unidades por dólar a las 10:07 horas, con una apreciación marginal frente al cierre anterior de 18.6690 pesos. Durante la madrugada, el tipo de cambio fluctuó entre 18.64 y 18.70 unidades.

El movimiento es estable antes del anuncio de la Fed. El rendimiento del Treasury a 10 años se mantenía alrededor de 4.99%, con un incremento cercano a un punto base, mientras el VIX permanecía debajo de 18 puntos.

Por otro lado, el petróleo extendía sus ganancias después de que los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos disminuyeron 1.9 millones de barriles durante la semana terminada el 23 de octubre.

El Brent avanzaba 1.76%, a 115.88 dólares, y el WTI subía 2.68%, a 102.58 dólares por barril. La producción estadounidense, sin embargo, alcanzó un nuevo máximo cercano a 13.99 millones de barriles diarios.

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