BMV cae más de 1% tras reportes trimestrales; Wall Street espera a la Fed

GCC, Genomma Lab y Bimbo encabezan las pérdidas

GCC encabezaba las caídas con un retroceso de 4.79%, a 174.63 pesos. La cementera reportó una disminución anual de 1.2% en sus ventas trimestrales, a 433.1 millones de dólares, mientras el EBITDA cayó 5.8% y la utilidad neta se redujo 41.6%. La debilidad se concentró en Estados Unidos, donde las ventas bajaron 4.7% y el volumen de concreto disminuyó 18.6%, afectado por condiciones climáticas. En contraste, los ingresos en México crecieron 11.5%.

Genomma Lab perdía 4.54%, a 14.72 pesos y Grupo Bimbo retrocedía 3.37%, a 62.52 pesos, pese a que la semana anterior presentó resultados favorables; el movimiento podría responder a toma de utilidades después del avance de 2.24% del martes.

Walmex por su parte caía 2.95%, a 47.41 pesos, después de reportar una utilidad trimestral inferior a las expectativas y mostrar presiones sobre la rentabilidad. Coca-Cola FEMSA, en contraste, avanzaba 2.44% y amortiguaba parcialmente el retroceso del índice.

Wall Street espera la decisión de la Fed

En Wall Street, el Nasdaq permaneció prácticamente sin cambios desde la apertura, en comparación con el cierre previo. Mientras el S&P 500 avanzó un modesto 0.17%.

Las acciones tecnológicas recibían apoyo de los resultados de SK Hynix, que reportó un crecimiento de 632% en su utilidad operativa, reforzando las expectativas de demanda de memoria para inteligencia artificial. Tras este anuncio, las acciones de la emisora se dispararon 12.90%.



El mercado aguarda la decisión de la Reserva Federal, prevista para las 12:00 horas de Ciudad de México, y la conferencia de su presidente, Kevin Warsh, media hora después. Los inversionistas esperan que la tasa permanezca en un rango de entre 3.75% y 4%

Alphabet y Microsoft publicarán resultados después del cierre. La atención estará en el crecimiento de sus negocios de nube, el gasto de capital y la capacidad de convertir las inversiones en inteligencia artificial en mayores ganancias.