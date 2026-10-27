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La burbuja de IA en China convierte la euforia en pérdidas millonarias

El desplome de chips y robótica revela dudas sobre el retorno de inversiones millonarias.
mar 27 octubre 2026 06:22 PM
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Robot humanoide y servidores dentro de una burbuja agrietada con el reflejo de la bandera china, sobre un chip, frente al horizonte de Shanghái y una línea bursátil descendente.
Las caídas de empresas vinculadas con la inteligencia artificial en China reflejan dudas sobre la rentabilidad de las inversiones y sus necesidades de financiamiento. Ilustración generada con IA. (Imagen hecha con DALL-E)

La inteligencia artificial prometía impulsar una nueva generación de gigantes tecnológicos chinos. Pero el índice STAR 50 de Shanghái, que agrupa a algunas de esas mayores promesas, cayó alrededor de 40% en menos de cuatro meses; lo cual aumenta el temor por el fin de la burbuja de IA en China.

El castigo alcanza a distintas partes del negocio, desde los fabricantes de chips como MetaX y Moore Threads y que perdieron aproximadamente la mitad de su valor desde julio; hasta los robots, Unitree, por ejemplo, retrocedió cerca de 50% desde su debut en agosto.

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Los proveedores de componentes ópticos Zhongji Innolight y Eoptolink cayeron alrededor de 60% desde sus máximos de junio y julio. La magnitud del ajuste lleva a algunos especialistas a plantear que la burbuja de IA ya estalló en China.

"La evidencia apunta más hacia un ajuste de expectativas que hacia el estallido de una burbuja, aunque cada vez es más debatido (...) el mercado chino entró en territorio bajista el 22 de octubre, tras acumular una caída del 20% desde su máximo de junio", señaló para Expansión Ramsé Gutiérrez, VP senior y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, en una entrevista escrita.

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El analista añade que esta fuerte contracción se debió "a dos factores: la debilidad del consumo interno, que erosiona las utilidades, y las crecientes dudas sobre la inteligencia artificial". Y si bien "China ha reanudado las compras de fondos cotizados (ETF), las intervenciones estatales podrían resultar insuficientes".

Ahora se preguntan si podrán las ganancias futuras justificar lo que se pagó por esas empresas y lo que todavía necesitan invertir. En China, las valuaciones elevadas y el temor a restricciones estadounidenses sobre equipos para centros de datos contribuyen a las ventas y la falta de credibilidad en las valuaciones.

Además, todavía existe la duda de si los clientes pagarán lo suficiente por los servicios de IA para recuperar el gasto en chips, instalaciones y electricidad.

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¿Por qué el mercado duda de valuaciones de IA?

Denny Fish, gestor de Janus Henderson, explica esta situación en su análisis How does the AI capex cycle pay for itself?. Bajo un escenario con un retorno sobre el capital invertido de 15% y un margen operativo de 30%, estima que los ingresos anuales vinculados con IA tendrían que superar los 2 billones de dólares en 2030 para justificar la inversión prevista.

Las proyecciones elaboradas a partir de las empresas quedan por debajo de lo necesario bajo esos supuestos, señala Fish. La diferencia podría cerrarse con mayores márgenes o si los inversionistas aceptan rendimientos menores. El ejercicio muestra la sensibilidad de los resultados a esas condiciones, no una pérdida asegurada.

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Por otro lado, Victor Balfour, estratega global de inversiones de Rothschild & Co, explica que el otro problema es que los proveedores especializados se están endeudando para comprar equipos y alquilar capacidad de cómputo. En un análisis reciente, advierte sobre la concentración de clientes y activos que pueden volverse obsoletos rápidamente. No obstante, Balfour considera prematuro declarar un quiebre general del ciclo y destaca que los grandes proveedores de nube cuentan con flujos de efectivo y balances más sólidos para enfrentar las dificultades de financiamiento.

El riesgo se extiende a otros mercados asiáticos

Más allá de China, el gasto tecnológico estadounidense también sostiene pedidos para otros fabricantes asiáticos, explica Tiffany Wilding, economista de PIMCO, en su análisis The AI Investment Boom Goes Beyond America.

“La inversión en IA no tiene que colapsar para que su contribución al crecimiento se desvanezca”, sostiene Wilding. Su advertencia es que basta una desaceleración del gasto para reducir el impulso sobre la producción y las exportaciones. Por otro lado, la concentración bursátil aumenta esa exposición, plantea HDFC Mutual Fund en su informe mensual The Lighthouse. Las dos mayores compañías de ese país, Samsung Electronics y SK Hynix, representaban 63% del índice MSCI Korea al 30 de septiembre y ambas han sufrido una corrección en el último mes. Samsung, por ejemplo, acumula una caída en su valor bursátil de más de 16%.

"El mercado surcoreano es particularmente sensible porque las dos principales empresas de chips pesan 50% de su índice, Además existen ETFs que invierten en este sector de manera apalancada incrementando las presiones de venta cuando hay correcciones", explica Ramsé Gutiérrez, de Franklin Templeton.

¿Cuándo estallará la burbuja de IA?

Adicionalmente, UBS reconoce que el mercado está evaluando la rentabilidad de las inversiones, sus necesidades de financiamiento y los riesgos de ejecución. En su comentario semanal, The importance of portfolio resilience, mantiene una perspectiva favorable sobre las acciones y espera que la IA apoye las ganancias empresariales.

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Y como una aproximación de lo que espera el mercado que suceda con una burbuja de la IA, Gutiérrez explica que, en Polymarket asignan actualmente una probabilidad de apenas 9% a una caída de la industria de IA antes de finalizar el año y de 23% para junio de 2027. Los resultados trimestrales de esta semana de fabricantes asiáticos de memorias están siendo observados como una prueba fundamental.

No obstante, reconoce que "la caída de las acciones asiáticas relacionadas con IA ya se ha transmitido a los mercados globales. A mediados de octubre, se tuvo la peor caída diaria del S&P 500 desde julio. Y que, por el lado de la renta fija, los bonos del Tesoro estadounidense se apreciaron por la demanda de activos refugio.

"La emisión de bonos estadounidenses con grado de inversión alcanzó un récord anual en 2026, impulsada por el financiamiento relacionado con inteligencia artificial. Un deterioro sostenido de las expectativas sobre IA podría endurecer las condiciones crediticias para las empresas tecnológicas. Indonesia está experimentando su peor caída bursátil en casi 30 años", detalló el experto.

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