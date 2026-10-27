La burbuja de IA en China convierte la euforia en pérdidas millonarias

Los proveedores de componentes ópticos Zhongji Innolight y Eoptolink cayeron alrededor de 60% desde sus máximos de junio y julio. La magnitud del ajuste lleva a algunos especialistas a plantear que la burbuja de IA ya estalló en China.

"La evidencia apunta más hacia un ajuste de expectativas que hacia el estallido de una burbuja, aunque cada vez es más debatido (...) el mercado chino entró en territorio bajista el 22 de octubre, tras acumular una caída del 20% desde su máximo de junio", señaló para Expansión Ramsé Gutiérrez, VP senior y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, en una entrevista escrita.



El analista añade que esta fuerte contracción se debió "a dos factores: la debilidad del consumo interno, que erosiona las utilidades, y las crecientes dudas sobre la inteligencia artificial". Y si bien "China ha reanudado las compras de fondos cotizados (ETF), las intervenciones estatales podrían resultar insuficientes".

Ahora se preguntan si podrán las ganancias futuras justificar lo que se pagó por esas empresas y lo que todavía necesitan invertir. En China, las valuaciones elevadas y el temor a restricciones estadounidenses sobre equipos para centros de datos contribuyen a las ventas y la falta de credibilidad en las valuaciones.

Además, todavía existe la duda de si los clientes pagarán lo suficiente por los servicios de IA para recuperar el gasto en chips, instalaciones y electricidad.





¿Por qué el mercado duda de valuaciones de IA?

Denny Fish, gestor de Janus Henderson, explica esta situación en su análisis How does the AI capex cycle pay for itself?. Bajo un escenario con un retorno sobre el capital invertido de 15% y un margen operativo de 30%, estima que los ingresos anuales vinculados con IA tendrían que superar los 2 billones de dólares en 2030 para justificar la inversión prevista.

Las proyecciones elaboradas a partir de las empresas quedan por debajo de lo necesario bajo esos supuestos, señala Fish. La diferencia podría cerrarse con mayores márgenes o si los inversionistas aceptan rendimientos menores. El ejercicio muestra la sensibilidad de los resultados a esas condiciones, no una pérdida asegurada.