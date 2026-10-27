La burbuja de IA en China convierte la euforia en pérdidas millonarias

Por otro lado, Victor Balfour, estratega global de inversiones de Rothschild & Co, explica que el otro problema es que los proveedores especializados se están endeudando para comprar equipos y alquilar capacidad de cómputo. En un análisis reciente, advierte sobre la concentración de clientes y activos que pueden volverse obsoletos rápidamente. No obstante, Balfour considera prematuro declarar un quiebre general del ciclo y destaca que los grandes proveedores de nube cuentan con flujos de efectivo y balances más sólidos para enfrentar las dificultades de financiamiento.
El riesgo se extiende a otros mercados asiáticos
Más allá de China, el gasto tecnológico estadounidense también sostiene pedidos para otros fabricantes asiáticos, explica Tiffany Wilding, economista de PIMCO, en su análisis The AI Investment Boom Goes Beyond America.
“La inversión en IA no tiene que colapsar para que su contribución al crecimiento se desvanezca”, sostiene Wilding. Su advertencia es que basta una desaceleración del gasto para reducir el impulso sobre la producción y las exportaciones. Por otro lado, la concentración bursátil aumenta esa exposición, plantea HDFC Mutual Fund en su informe mensual The Lighthouse. Las dos mayores compañías de ese país, Samsung Electronics y SK Hynix, representaban 63% del índice MSCI Korea al 30 de septiembre y ambas han sufrido una corrección en el último mes. Samsung, por ejemplo, acumula una caída en su valor bursátil de más de 16%.
"El mercado surcoreano es particularmente sensible porque las dos principales empresas de chips pesan 50% de su índice, Además existen ETFs que invierten en este sector de manera apalancada incrementando las presiones de venta cuando hay correcciones", explica Ramsé Gutiérrez, de Franklin Templeton.
¿Cuándo estallará la burbuja de IA?
Adicionalmente, UBS reconoce que el mercado está evaluando la rentabilidad de las inversiones, sus necesidades de financiamiento y los riesgos de ejecución. En su comentario semanal, The importance of portfolio resilience, mantiene una perspectiva favorable sobre las acciones y espera que la IA apoye las ganancias empresariales.