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José Cuervo se hunde: acciones se desploman y pierde 6,600 mdp en capitalización bursátil

La dueña de José Cuervo llegó a perder 14.3% y fue suspendida temporalmente. La Bolsa mexicana avanzó, mientras el peso retrocedió a cerca de 18.80 por dólar y el Nasdaq cayó 1.36%.
jue 29 octubre 2026 03:48 PM
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Cuervo sufre por la caída del boom del tequila, pero no es el único problema que le pega en México. En la imagen se observa una botella de José Cuervo tradicional plata, un cóctel preparado todo dentro de una charola plateada.
La marca José Cuervo, que representa 35% del volumen de la compañía, vendió 11% menos. Por regiones, el volumen disminuyó 3% en Estados Unidos y Canadá, 12.4% en México y 19.9% en el resto del mundo. (Foto: Jose Cuervo Tradicional/Facebook.)

Las acciones de Becle protagonizaron la jornada bursátil de este jueves. Los títulos de la propietaria de José Cuervo tocaron un mínimo de 13.19 pesos, equivalente a una caída de 14.3%, movimiento que llevó a la Bolsa Mexicana de Valores a suspender temporalmente su negociación.

Después de reanudarse las operaciones, la pérdida se moderó. La última cotización verificada ubicaba los títulos en 13.55 pesos, con un descenso de 11.9%, su peor desempeño en aproximadamente tres años. El movimiento restó cerca de 6,600 millones de pesos a la capitalización de la empresa.

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El castigo ocurrió después de que Becle reportó ventas por 9,253 millones de pesos en el tercer trimestre, 15.3% menos que un año antes. Su flujo operativo medido por el UAFIDA cayó 57.9%, a 1,456 millones de pesos, mientras que la utilidad neta se redujo 84.6%, a 633 millones.

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La comparación de la utilidad está afectada por ingresos extraordinarios registrados en 2025, entre ellos la venta de una participación en Lalo Spirits. Sin embargo, el deterioro también fue operativo, pues el volumen total cayó 8.7%, a 5.7 millones de cajas de nueve litros, y el margen bruto pasó de 56.1% a 51.1%.

La marca José Cuervo, que representa 35% del volumen de la compañía, vendió 11% menos. Por regiones, el volumen disminuyó 3% en Estados Unidos y Canadá, 12.4% en México y 19.9% en el resto del mundo.

Becle atribuyó los resultados a una demanda más débil, una mezcla desfavorable de productos, el efecto cambiario y la transición de distribuidores en Estados Unidos.

El reporte quedó por debajo de las expectativas. La utilidad neta prevista por analistas era de 1,070 millones de pesos y los ingresos esperados ascendían a 9,960 millones.

La Bolsa mexicana avanza pese a Becle

El S&P/BMV IPC terminó con una ganancia aproximada de 0.56%, en 69,567.39 puntos. OMA figuró entre las emisoras con mejor desempeño después de reportar un crecimiento de 23.8% en sus ingresos trimestrales.

En Wall Street, las dudas sobre el costo y la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial presionaron al sector tecnológico. El Nasdaq Composite perdió 1.36%, el S&P 500 bajó 0.31% y el Dow Jones retrocedió 0.25%.

Alphabet encabezó las pérdidas después de presentar sus resultados trimestrales y mayores gastos relacionados con inteligencia artificial.

El peso se acerca a 18.80 por dólar

El peso mexicano se depreció 0.87% y cotizaba alrededor de 18.80 unidades por dólar al cierre de los mercados accionarios, frente a 18.6369 unidades en la sesión anterior.

El tipo de cambio fluctuó entre aproximadamente 18.61 y 18.83 pesos por dólar.

La presión sobre la moneda ocurrió un día después de que la Reserva Federal mantuvo su tasa entre 3.75% y 4.00%, mientras los inversionistas asimilaron un crecimiento económico estadounidense mayor de lo previsto y señales persistentes de inflación.

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