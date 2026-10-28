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José Cuervo no logra atraer nuevos consumidores y sus ganancias se desploman 85% en el tercer trimestre

La marca representó 35% del volumen total de Becle y 32.1% de sus ventas netas, por lo que su desempeño tuvo un peso relevante en los resultados consolidados.
mié 28 octubre 2026 06:24 PM
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Botellas de tequila José Cuervo Tradicional reposado y blanco colocadas entre hielos en una hielera, con etiquetas visibles y líquido ámbar y transparente.
Las ventas de José Cuervo cayeron 21.3% durante el tercer trimestre de 2026, en un periodo en el que Becle también reportó menores ingresos y una reducción en su rentabilidad. (Foto:Anna Webber/Getty Images.)

Becle, la empresa mexicana propietaria de José Cuervo, no logra consolidar una recuperación, después de varios trimestres con afectaciones por la fortaleza del peso y un menor consumo de tequilas y espirituosos a nivel global.

La compañía reportó que durante el tercer trimestre de 2026, sus ventas netas disminuyeron 15.3% anual, a 9,253 millones de pesos, mientras que los ingresos de José Cuervo, su principal marca de tequila, cayeron 21.3%, derivado de menores volúmenes de venta.

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Becle también enfrentó una reducción en su rentabilidad durante el trimestre. El EBITDA disminuyó 57.9%, a 1,456 millones de pesos, mientras que el margen UAFIDA pasó de 31.7% a 15.7%. La utilidad neta del periodo se desplomó 84.6% a 633 millones de pesos.

En moneda constante, las ventas netas de Becle disminuyeron 10.3% durante el trimestre, una señal de que el tipo de cambio no explica por completo la debilidad del negocio.

“Durante el tercer trimestre, la realineación de nuestra distribución en EU. siguió avanzando y nuestro portafolio continuó superando al mercado de espirituosos de graduación completa en general, con nuestros mayores mercados en transición retomando el crecimiento", dijo la adminstración de la empresa en el estado financiero.

Como reflejo de los desafíos del mercado, la acción de Becle acumula una caída de 25.7% en lo que va de 2026, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. En la jornada del 28 de octubre, los títulos de la compañía abrieron en 15.56 pesos y registraron un precio de cierre de 15.38 pesos, una disminución de 0.71% respecto al cierre previo.

José Cuervo pierde consumidores

La marca de tequila José Cuervo registró una disminución de 11% en volumen durante el tercer trimestre, mientras que sus ventas netas retrocedieron 21.3%, a 2,966 millones de pesos, frente a los 3,769 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

La marca representó 35% del volumen total de Becle y 32.1% de sus ventas netas, por lo que su desempeño tuvo un peso relevante en los resultados consolidados. El retroceso fue más pronunciado que el observado en otras categorías del portafolio. Las ventas de otros tequilas disminuyeron 6.7%, mientras que el volumen de esa categoría se contrajo 0.6%.

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En otras bebidas espirituosas, el volumen cayó 8.2% y las ventas netas disminuyeron 23.3%. En contraste, la categoría de bebidas listas para beber (RTD) mostró un crecimiento de 4% en volumen, aunque sus ingresos se redujeron 8.3%.

Durante el tercer trimestre, el volumen de Estados Unidos y Canadá disminuyó 3% anual, una mejora secuencial respecto a los periodos anteriores. La compañía señaló que la transición de distribuidores continúa avanzando y que los inventarios comienzan a normalizarse.

Sin embargo, las ventas netas de la región disminuyeron 14.5%, a 5,145 millones de pesos. En moneda constante, la caída fue de 7.6%, afectada por menores volúmenes, un entorno más competitivo y efectos cambiarios desfavorables.

México, con ventas bajo presión

En México, Becle reportó una disminución de 12.4% en volumen durante el trimestre. La caída estuvo relacionada principalmente con la venta de b:oost, su marca de bebidas no alcohólicas. Al excluir la operación, el volumen orgánico del mercado mexicano creció 0.3% anual, frente a una base de comparación exigente.

Sin embargo, las ventas netas de México disminuyeron 9.3%, a 2,491 millones de pesos. De manera orgánica, la caída fue de 6.4%, debido a una mezcla de marcas menos favorable y un entorno más promocional.

En el resto del mundo, el volumen disminuyó 19.9%, mientras que las ventas netas retrocedieron 25.1%, afectadas por menores embarques y efectos cambiarios desfavorables. Becle señaló que parte de la caída en volumen responde a un desfase de envíos hacia el cuarto trimestre.

La caída de las ventas también provocó un desapalancamiento operativo. Los gastos de administración y ventas aumentaron 3.3%, a 1,179 millones de pesos, mientras que su proporción sobre los ingresos pasó de 10.4% a 12.7%.

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Reportes trimestrales José Cuervo Tequila

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