Becle también enfrentó una reducción en su rentabilidad durante el trimestre. El EBITDA disminuyó 57.9%, a 1,456 millones de pesos, mientras que el margen UAFIDA pasó de 31.7% a 15.7%. La utilidad neta del periodo se desplomó 84.6% a 633 millones de pesos.

En moneda constante, las ventas netas de Becle disminuyeron 10.3% durante el trimestre, una señal de que el tipo de cambio no explica por completo la debilidad del negocio.

“Durante el tercer trimestre, la realineación de nuestra distribución en EU. siguió avanzando y nuestro portafolio continuó superando al mercado de espirituosos de graduación completa en general, con nuestros mayores mercados en transición retomando el crecimiento", dijo la adminstración de la empresa en el estado financiero.

Como reflejo de los desafíos del mercado, la acción de Becle acumula una caída de 25.7% en lo que va de 2026, de acuerdo con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. En la jornada del 28 de octubre, los títulos de la compañía abrieron en 15.56 pesos y registraron un precio de cierre de 15.38 pesos, una disminución de 0.71% respecto al cierre previo.

José Cuervo pierde consumidores

La marca de tequila José Cuervo registró una disminución de 11% en volumen durante el tercer trimestre, mientras que sus ventas netas retrocedieron 21.3%, a 2,966 millones de pesos, frente a los 3,769 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

La marca representó 35% del volumen total de Becle y 32.1% de sus ventas netas, por lo que su desempeño tuvo un peso relevante en los resultados consolidados. El retroceso fue más pronunciado que el observado en otras categorías del portafolio. Las ventas de otros tequilas disminuyeron 6.7%, mientras que el volumen de esa categoría se contrajo 0.6%.