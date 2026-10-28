En otras bebidas espirituosas, el volumen cayó 8.2% y las ventas netas disminuyeron 23.3%. En contraste, la categoría de bebidas listas para beber (RTD) mostró un crecimiento de 4% en volumen, aunque sus ingresos se redujeron 8.3%.
Durante el tercer trimestre, el volumen de Estados Unidos y Canadá disminuyó 3% anual, una mejora secuencial respecto a los periodos anteriores. La compañía señaló que la transición de distribuidores continúa avanzando y que los inventarios comienzan a normalizarse.
Sin embargo, las ventas netas de la región disminuyeron 14.5%, a 5,145 millones de pesos. En moneda constante, la caída fue de 7.6%, afectada por menores volúmenes, un entorno más competitivo y efectos cambiarios desfavorables.
México, con ventas bajo presión
En México, Becle reportó una disminución de 12.4% en volumen durante el trimestre. La caída estuvo relacionada principalmente con la venta de b:oost, su marca de bebidas no alcohólicas. Al excluir la operación, el volumen orgánico del mercado mexicano creció 0.3% anual, frente a una base de comparación exigente.
Sin embargo, las ventas netas de México disminuyeron 9.3%, a 2,491 millones de pesos. De manera orgánica, la caída fue de 6.4%, debido a una mezcla de marcas menos favorable y un entorno más promocional.
En el resto del mundo, el volumen disminuyó 19.9%, mientras que las ventas netas retrocedieron 25.1%, afectadas por menores embarques y efectos cambiarios desfavorables. Becle señaló que parte de la caída en volumen responde a un desfase de envíos hacia el cuarto trimestre.
La caída de las ventas también provocó un desapalancamiento operativo. Los gastos de administración y ventas aumentaron 3.3%, a 1,179 millones de pesos, mientras que su proporción sobre los ingresos pasó de 10.4% a 12.7%.