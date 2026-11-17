La BMV cae 1%; Cemex y Grupo México encabezan las pérdidas

El S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró este 17 de noviembre en 70,494.58 puntos, una disminución de 710.40 unidades respecto de la sesión anterior, de acuerdo con datos de Investing.

Cemex encabezó las bajas entre las emisoras mostradas, con una caída de 4.74%, seguida de Grupo México, con 3.17%. También retrocedieron Vesta, 2.07%; Grupo Aeroportuario del Pacífico, 1.97%, y Gentera, 1.81%.



En el extremo contrario, Volaris avanzó 3.11%; Kimberly-Clark de México, 2.04%; Gruma, 1.83%; Alsea, 1.82%, y Grupo Carso, 1.78%.

En el mercado cambiario, el dólar se ubicaba en 18.4213 pesos a las 15:30 horas de Ciudad de México, según Bloomberg. La cotización representaba una caída de 0.53% para la divisa estadounidense, equivalente a una apreciación de alrededor de medio punto porcentual para el peso. El mercado de cambios continuaba operando.

Wall Street cierra en rojo antes del reporte de Nvidia

En Estados Unidos, el S&P 500 terminó en 7,340.53 puntos, con una pérdida de 1.03%, y el Nasdaq Composite bajó 0.74%, a 24,328.38 unidades. El Dow Jones cayó 848.75 puntos, equivalentes a 1.64%, para cerrar en 50,759.42.

La sesión estuvo marcada por nuevas dudas sobre el auge de la inteligencia artificial y la cautela antes de los resultados de Nvidia.

La presión también alcanzó a las acciones financieras. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense disminuyeron ante la búsqueda de activos considerados más seguros.

Nvidia duplica sus ingresos y supera las expectativas

Después del cierre, Nvidia informó ingresos por aproximadamente 115,800 millones de dólares en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2027, concluido el 25 de octubre de 2026. La cifra aumentó 103% anual y 20% respecto del trimestre anterior.

El negocio de centros de datos aportó 107,600 millones de dólares, un crecimiento anual de 110%. La utilidad ajustada por acción fue de 2.68 dólares y el margen bruto ajustado se situó en 74.9%, según el reporte reproducido por Quiver Quantitative.

Las ventas trimestrales superaron el consenso de 109,110 millones de dólares recopilado por LSEG. Para el cuarto trimestre, Nvidia proyectó ingresos de 130,000 millones de dólares, con un margen de variación de 3%, frente a los 125,250 millones esperados por los analistas. La previsión excluye ventas de chips para centros de datos en China.

El rango previsto va de 126,100 millones a 133,900 millones de dólares, donde incluso su extremo inferior rebasa el consenso. La perspectiva ofreció una señal favorable sobre la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Se trata del primer reporte de resultados Jensen Huang, quién renunció como CEO de Nvidia el 12 de noviembre tras revelarse relaciones extramaritales, incluida una con una empresaria investigada por presuntos vínculos con el espionaje chino; Colette Kress, directora financiera, asumió el mando de forma interina.

En la actualización de Bloomberg consultada alrededor de las 15:40 horas de Ciudad de México, las acciones de Nvidia subían más de 4% fuera del horario regular. El movimiento se extendía a otras empresas vinculadas con la inteligencia artificial como CoreWeave que vanzaba alrededor de 4.5%; Nebius, 5%; AMD, 1.6%, y Broadcom, 1%.

Ese repunte ocurrió después de que las bolsas estadounidenses cerraran, por lo que no quedó reflejado en los resultados de sus principales índices.

La expansión de Nvidia vino acompañada de mayores obligaciones para asegurar capacidad e insumos. Según la cobertura de Bloomberg, sus compromisos de suministro aumentaron de 279,000 millones a 390,000 millones de dólares entre trimestres, principalmente por adquisiciones de memoria a largo plazo.

Al incluir inversiones de capital, arrendamientos de centros de datos y acuerdos de servicios en la nube, los compromisos totales alcanzaron 518,000 millones de dólares, frente a 366,000 millones del trimestre anterior. Estas cifras corresponden a compromisos de distintas categorías y plazos, no a desembolsos realizados durante el trimestre.