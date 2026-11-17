El directivo reconoció haber cometido “graves errores” en su vida personal y asegura asumir la responsabilidad por los problemas ocasionados al consejo de administración. Además, se comprometió a cooperar con la investigación independiente de la empresa aunque no ofreció más detalles sobre los hechos que motivaron su salida.

A su vez, Huang agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la última semana por parte de los empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes, además de indicar que muchos de ellos aún lo contactan para pedirle que retome la dirección de la compañía en un momento en el que enfrenta desafíos tecnológicos, comerciales, geopolíticos y competitivos.

Musk, Trump y empleados de Nvidia piden el regreso de Jensen Huang pero la empresa se resiste

Más de 180,200 personas han firmado una carta abierta dirigida a la junta directiva de Nvidia para exigir el regreso de Jensen Huang como CEO de la compañía. Además, Elon Musk también ha mostrado su apoyo, mientras que Donald Trump aseguró que “no le importaría que Huang regresara como director ejecutivo”.

La destitución de Huang, el 12 de noviembre de 2026, marcó el final de 33 años al frente de la empresa que cofundó. Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió el cargo de directora ejecutiva interina. Sin embargo, la decisión provocó una ola de reacciones entre quienes exigen el regreso del empresario.

En la carta abierta, los organizadores y firmantes mostraron su preocupación ante la posibilidad de que Huang haya salido de la compañía sin el debido proceso “y sin siquiera unos días para presentar su caso”.

La petición reúne a empleados actuales y antiguos, accionistas, socios y seguidores de Nvidia, quienes exigen pruebas suficientes de que la destitución representa la mejor decisión para la compañía, así como una investigación independiente.

Sin embargo, de acuerdo con Reuters, este respaldo podría exponer a Nvidia a nuevos riesgos, pues el apoyo a Huang pondría a prueba la capacidad de la empresa para desvincularse de un fundador cuya influencia se extiende hasta sus empleados.