“Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiría honrado de responder a esas llamadas y volver como CEO”. Así fue como Jensen Huang, exCEO de Nvidia, rompió el silencio sobre su situación en la empresa a través de su perfil de X.
“Me sentiría honrado de volver como CEO”: Jensen Huang rompe el silencio sobre de su situación en Nvidia
El directivo reconoció haber cometido “graves errores” en su vida personal y asegura asumir la responsabilidad por los problemas ocasionados al consejo de administración. Además, se comprometió a cooperar con la investigación independiente de la empresa aunque no ofreció más detalles sobre los hechos que motivaron su salida.
A su vez, Huang agradeció las muestras de apoyo recibidas durante la última semana por parte de los empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes, además de indicar que muchos de ellos aún lo contactan para pedirle que retome la dirección de la compañía en un momento en el que enfrenta desafíos tecnológicos, comerciales, geopolíticos y competitivos.
Musk, Trump y empleados de Nvidia piden el regreso de Jensen Huang pero la empresa se resiste
Más de 180,200 personas han firmado una carta abierta dirigida a la junta directiva de Nvidia para exigir el regreso de Jensen Huang como CEO de la compañía. Además, Elon Musk también ha mostrado su apoyo, mientras que Donald Trump aseguró que “no le importaría que Huang regresara como director ejecutivo”.
La destitución de Huang, el 12 de noviembre de 2026, marcó el final de 33 años al frente de la empresa que cofundó. Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió el cargo de directora ejecutiva interina. Sin embargo, la decisión provocó una ola de reacciones entre quienes exigen el regreso del empresario.
En la carta abierta, los organizadores y firmantes mostraron su preocupación ante la posibilidad de que Huang haya salido de la compañía sin el debido proceso “y sin siquiera unos días para presentar su caso”.
La petición reúne a empleados actuales y antiguos, accionistas, socios y seguidores de Nvidia, quienes exigen pruebas suficientes de que la destitución representa la mejor decisión para la compañía, así como una investigación independiente.
Sin embargo, de acuerdo con Reuters, este respaldo podría exponer a Nvidia a nuevos riesgos, pues el apoyo a Huang pondría a prueba la capacidad de la empresa para desvincularse de un fundador cuya influencia se extiende hasta sus empleados.
Incluso, el rascacielos más alto de Taiwán se iluminó este lunes con el mensaje “Taiwán ama a Jensen”. Accionistas destacados, como Gavin Baker, de Atreides Management, y Brad Gerstner, director de Altimeter Capital, pidieron a Nvidia que no apresure el proceso hasta conocer todos los hechos.
“La junta directiva de Nvidia no está considerando el regreso de Jensen”, declaró a Reuters una persona familiarizada con el asunto.
Entre quienes respaldan a Huang también figuran Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla; Amjad Masad, CEO de Replit, y Tim Sweeney, CEO de Epic Games.
El sitio web de la campaña muestra que más de 8,800 firmantes son empleados actuales de la compañía y más de 94,000 se identifican como accionistas. Sin embargo, las afiliaciones profesionales son autodeclaradas y no las han verificado.
Este apoyo al director ejecutivo, quien reconoció una relación extramarital con la empresaria china Alice Huang , surge mientras que las agencias de inteligencia de Estados Unidos investigan el alcance de los presuntos vínculos de la mujer con el Ministerio de Seguridad de Estado de China, así como la información que pudo transmitir a Pekín. Las pruebas disponibles hasta el momento apuntan a que probablemente actuó como colaboradora de inteligencia, más que como espía.
“Creo que aprendió una gran lección”, declaró Trump el lunes. De acuerdo con sus declaraciones financieras, el presidente estadounidense poseía entre 13 y 62 millones de dólares en acciones de Nvidia a finales de agosto.
Por otra parte, su administración anunció nuevas restricciones para limitar el acceso de China a chips avanzados de inteligencia artificial, con controles más estrictos, mientras Trump preparaba un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping.
También hay desconfianza alrededor del regreso de Huang
Cabe mencionar que hay inversores que desconfían del regreso de Huang a Nvidia, uno de ellos dijo bajo anonimato que “desconfiaría del regreso de Huang y que hay empresas como Microsoft y Apple las cuales habían prosperado incluso después de que sus ejecutivos se marcharan.
También Richard Windsor, el investigador independiente de tecnología dijo que espera que los grandes inversores institucionales de Nvidia se opusieran al regreso del directivo mientras que las investigaciones se mantuvieran sin resolver.
Las acciones de la compañía cerraron el lunes con una caída superior al 4%, un día antes de la presentación de sus resultados trimestrales. Desde el inicio del escándalo, la empresa ha perdido 800,000 millones de dólares en valor de mercado.
La presión para que Jensen Huang regrese a Nvidia coincide con un momento decisivo para la compañía. Este martes 17 de noviembre, el fabricante de chips para inteligencia artificial presentará sus resultados del tercer trimestre fiscal de 2027, con expectativas de ingresos por 108,850 millones de dólares y una ganancia ajustada de 2.47 dólares por acción, de acuerdo con estimaciones de analistas recopiladas por MarketBeat.
La presentación de resultados también pondrá bajo escrutinio a Colette Kress, quien asumió la dirección interina de Nvidia tras la salida de Huang. La ejecutiva tendrá que convencer a los inversionistas de que la compañía puede mantener su crecimiento sin el fundador que la encabezó durante 33 años.