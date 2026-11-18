Acciones de Nvidia caen pese a superar las expectativas

La acción de Nvidia bajaba a 151.93 dólares a las 9:43 de la mañana, según The Wall Street Journal, después de haber ganado hasta 3.5% en el premercado. El giro ocurrió pese a que la empresa más que duplicó sus ventas en el tercer trimestre fiscal y proyectó ingresos para el trimestre en curso por encima del consenso.



La fabricante de chips reportó ingresos trimestrales de 115,800 millones de dólares, un aumento anual de 103%, y una utilidad ajustada de 2.68 dólares por acción. Los centros de datos aportaron 107,600 millones de dólares, cerca de 93% de las ventas. Para el cuarto trimestre fiscal, Nvidia prevé ingresos de 130,000 millones de dólares, con un rango de más o menos 3%, frente a los 125,250 millones que esperaban los analistas consultados por LSEG.

El reporte era una primera prueba para Nvidia tras la salida de su cofundador Jensen Huang de la dirección general. La siguiente para el sector de inteligencia artificial será la fijación del precio de la oferta pública inicial de Anthropic, prevista para este miércoles. Los inversionistas también esperan las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, programadas para la 1:00 de la tarde, hora de Ciudad de México.

Grupo México y Peñoles destacan entre las bajas de la BMV

El S&P/BMV IPC cedía 0.90%, a 69,755.52 puntos, a las 9:21 de la mañana, según datos en tiempo real de Investing. Con ese movimiento, el índice se encaminaba a una cuarta sesión consecutiva a la baja, después de cerrar el martes en 70,388.96 unidades.

Entre las mayores caídas figuraban Grupo México, con un retroceso de 4.09%, y Peñoles, con 3.88%. También bajaban las acciones de la propia Bolsa Mexicana de Valores (2.55%), Arca Continental (1.80%) y OMA (1.38%). Entre las emisoras que avanzaban destacaban Volaris (3.43%), Gentera (1.65%) y GCC (1.59%).

El peso mexicano cae y el dólar rebasa los 18.64 pesos

El peso mexicano perdió terreno frente al dólar en las primeras operaciones de este miércoles 18 de noviembre. A las 9:37 de la mañana, hora de Ciudad de México, el dólar cotizaba en 18.6494 pesos, un avance de 1.26%, o 23 centavos, frente al cierre previo de 18.4168 unidades, según Bloomberg.

La depreciación del peso coincidió con una caída del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores. Los inversionistas esperan la publicación de las minutas de la Reserva Federal a la 1:00 de la tarde, hora de Ciudad de México, en busca de señales sobre el rumbo de las tasas en Estados Unidos.