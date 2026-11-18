La minuta de la Fed reforzó esa presión, ya que casi todos sus participantes consideraron que, si la economía evoluciona conforme a sus previsiones, probablemente harán falta más aumentos de tasa para devolver la inflación al objetivo de 2%. Adicionalmente, en un comunicado, Actinver anticipa un incremento de 25 puntos base en diciembre, aunque la decisión aún dependerá de los próximos datos.

El siguiente foco para el peso mexicano será la publicación, este jueves, de la minuta de la última decisión de Banxico.





La BMV cae y el S&P 500 liga cinco pérdidas

En la bolsa de valores local, el S&P/BMV IPC perdió 1.79%, a 69,127.16 puntos y 28 de sus 35 emisoras terminaron con pérdidas, en la cuarta jornada consecutiva con pérdidas; con un retroceso acumulado de aproximadamente 3.9%.

En Estados Unidos, el S&P 500 bajó 0.23%, a 7,323.63 puntos, y acumuló su quinta sesión consecutiva a la baja. El Dow Jones cedió 1.11%. El Nasdaq Composite, en cambio, avanzó 0.42%, a 24,429.88 puntos.

Nvidia cayó cerca de 3% pese a superar las expectativas con sus resultados. Su mensaje de mayor selectividad al financiar clientes pesó sobre empresas vinculadas con la infraestructura de inteligencia artificial, entre ellas CoreWeave, que perdió más de 4%.