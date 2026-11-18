El peso mexicano registró este miércoles su peor jornada desde abril de 2025. El dólar cerró en 18.8643 pesos, una depreciación de 2.43%, de acuerdo con Monex. La firma atribuyó la caída a la expectativa de una Reserva Federal más restrictiva y al desarme de operaciones que aprovechaban los mayores rendimientos de las monedas emergentes.
La moneda llegó debilitada a esta jornada, en un análisis, UBS advirtió que los recortes acumulados de 500 puntos base de Banco de México habían reducido la ventaja de rendimiento del peso y lo dejaban más expuesto a episodios de aversión al riesgo; y puso de contexto que Banxico redujo su tasa a 6.25% en su decisión más reciente.