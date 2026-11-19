Anthropic vendió 980 millones de acciones y recaudó 81,300 millones de dólares, con lo que superó el récord que SpaceX había establecido en junio. Al cierre, su valoración totalmente diluida rondó los 1.8 billones de dólares. En su primera sesión se negociaron más de 846 millones de acciones, frente a los 522 millones del debut de SpaceX.

Los valores vinculados a la IA han sido recientemente penalizados por la preocupación en torno a las restricciones estadounidenses a la exportación de chips, las perspectivas de un endurecimiento de regulaciones para los centros de datos y la falta de rentabilidad de numerosos actores del sector.

El escándalo que salpicó a Nvidia y a su exdirector ejecutivo Jensen Huang ha añadido más inquietud.

Tras un arranque con una ligera subida, el mercado se dio rápidamente la vuelta el jueves y los grandes sectores que lo componen terminaron todos en negativo.

"Simplemente hay una ausencia de compradores, y se observa un ligero movimiento de huida hacia los valores refugio, especialmente el mercado de bonos del Tesoro", señaló Patrick O'Hare, analista de Briefing.com, para AFP.

¿En cuánto cerraron el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones?

Pese al meteórico debut de la empresa de IA, el Nasdaq Composite llegó a subir alrededor de 2% por la mañana, pero se dio la vuelta cerca del mediodía, cuando Anthropic empezó a cotizar. La caída se extendió más allá de las tecnológicas y más de 90% de las emisoras del S&P 500 terminaron en rojo.

El Dow Jones perdió 1,101.11 puntos y el Nasdaq Composite cedió 550.69 puntos. El S&P 500 registró su racha de pérdidas más larga desde 2024 y quedó 8.2% por debajo del récord que marcó en octubre.





La Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.61%

En México, el S&P/BMV IPC retrocedió 423.77 puntos y cerró en 68,730.40 unidades, una caída de 0.61%, según Investing.com. Peñoles encabezó las pérdidas del índice con un descenso de 4.70%, seguido de Grupo México, con 3.57%, y GCC, con 3.42%. Entre los avances destacaron Grupo Carso, con 4.44%, y Asur, con 3.61%.

Con información de AFP