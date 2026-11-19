¿Quién es Dario Amodei, CEO y cofundador de Anthropic?





Anthropic, la empresa fundada por Dario y Daniela Amodei tras su salida de OpenAI, debutó en Wall Street en noviembre de 2026. Su asistente Claude es uno de los principales competidores de ChatGPT. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

El director ejecutivo de Anthropic es uno de los investigadores que participaron en el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial que precedieron a Claude. Su formación comenzó en la física, pero posteriormente se especializó en biología y neurociencia computacional.

Obtuvo un doctorado en Biofísica y Neurociencia Computacional por la Universidad de Princeton en 2011. Después realizó una estancia posdoctoral en la Escuela de Medicina de Stanford, donde aplicó técnicas de aprendizaje automático al análisis de datos biomédicos.

Su carrera tecnológica incluyó investigaciones sobre reconocimiento de voz en Baidu y trabajo científico en Google Brain. En julio de 2016 ingresó a OpenAI, donde llegó a ser vicepresidente de Investigación y participó en el desarrollo de GPT-2 y GPT-3, modelos fundamentales para la evolución de los asistentes conversacionales.

También contribuyó a investigaciones sobre las leyes de escalado, que estudian cómo cambian las capacidades de una inteligencia artificial al aumentar los datos y los recursos utilizados para entrenarla.

A finales de 2020 abandonó OpenAI junto con su hermana Daniela y otros cinco colaboradores. La separación estuvo relacionada con diferencias sobre la seguridad de los sistemas avanzados y la velocidad con la que debían comercializarse.



¿Quiénes son los otros seis fundadores de Anthropic?

Daniela Amodei: de la gestión de riesgos a la presidencia de Anthropic



- (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

La hermana de Dario estudió Literatura Inglesa y Política en la Universidad de California, Santa Cruz, donde se graduó en 2009. Antes de incorporarse a la industria tecnológica trabajó en el sector público, incluido el equipo del congresista estadounidense Matt Cartwright.

Posteriormente pasó cinco años en Stripe, donde dirigió operaciones de riesgo. Esa experiencia la llevó a OpenAI, compañía en la que ocupó la vicepresidencia de Seguridad y Política hasta finales de 2020.