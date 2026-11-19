En 2016 dejó las redacciones para incorporarse a OpenAI, primero en el área de comunicaciones y después como director de Política. También es autor de Import AI, un boletín dedicado a analizar los avances y las consecuencias de la inteligencia artificial.
Su trabajo actual en Anthropic se concentra en las implicaciones públicas de esta tecnología. Como director de Beneficio Público, encabeza The Anthropic Institute, una unidad dedicada a investigar los efectos económicos y sociales de los sistemas avanzados, las cuestiones de gobernanza y los riesgos asociados con su desarrollo.
A diferencia de los fundadores concentrados en la programación y el entrenamiento de modelos, aporta experiencia en comunicación, regulación y análisis del impacto de la inteligencia artificial fuera de los laboratorios.
Jared Kaplan: el físico que ayudó a desarrollar las reglas de Claude
Estudió Física y Matemáticas en Stanford y obtuvo un doctorado en Física por Harvard en 2009. Su trayectoria incluye investigación posdoctoral en el laboratorio SLAC y trabajo académico como profesor asociado en la Universidad Johns Hopkins.
Antes de fundar Anthropic colaboró con OpenAI como consultor de investigación, participando en trabajos relacionados con GPT-3 y Codex, un sistema especializado en programación.
También colaboró con Dario Amodei en las leyes de escalado y desarrolló la llamada IA Constitucional.
Esta última técnica utiliza un conjunto explícito de principios para orientar el entrenamiento y la evaluación de los modelos. Su aplicación busca que asistentes como Claude respondan siguiendo criterios previamente establecidos, en lugar de depender exclusivamente de correcciones realizadas por personas.
Actualmente es director Científico de Anthropic, con responsabilidades en investigación técnica, evaluación de modelos y reducción de riesgos asociados con sistemas de inteligencia artificial avanzados.
Sam McCandlish: el responsable de preparar modelos cada vez más grandes
Estudió Matemáticas y Física en Brandeis University y obtuvo un doctorado en Física Teórica y Matemática por Stanford en 2017. Posteriormente realizó investigación posdoctoral en Boston University.