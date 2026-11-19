Del salto inicial a la toma de ganancias

La trayectoria muestra la diferencia entre obtener acciones en la colocación y comprarlas una vez que empiezan a negociarse. Quien adquirió títulos a 83 dólares mantenía una ganancia cercana a 19% cuando ANT cotizaba en 99.02 dólares. Para quien compró en la apertura a 111.50 dólares, ese mismo precio representaba una caída de alrededor de 11%.



El movimiento ocurrió tras la mayor IPO de la historia. Anthropic colocó 980 millones de acciones y recaudó 81,340 millones de dólares en su oferta pública, por encima de los aproximadamente 75,000 millones obtenidos por SpaceX en junio. Una colocación privada paralela de 26,000 millones elevó el tamaño total de la operación a 107,340 millones.

Wall Street borra su avance de la mañana

Los principales índices estadounidenses también dieron un giro alrededor del debut de Anthropic. El Nasdaq, que había llegado a subir cerca de 2% durante la sesión, retrocedía 0.9%; el S&P 500 perdía 1% y el Dow Jones caía 748 puntos, o 1.5%, de acuerdo con las cifras reportadas por CNBC en ese momento.

La coincidencia entre la apertura de ANT y la caída de los índices no permite atribuir todo el retroceso bursátil a una sola acción. Nvidia, Micron y Meta borraron avances previos, mientras AMD cayó más de 8% después de que Hunterbrook Capital reveló una posición bajista contra la fabricante de chips.

Al comenzar a cotizar en 111.50 dólares por acción, Anthropic alcanzó una valuación aproximada de 2 billones de dólares, que incluyen opciones y otros títulos convertibles en acciones. Con ese criterio superó los 1.96 billones de dólares que SpaceX alcanzó en su primera operación bursátil de junio. Cuando ANT retrocedió a 99.02 dólares, esa valuación bajó a alrededor de 1.8 billones y se espera el precio de cierre de mercados.

Para Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual, el precio de los primeros días dice poco sobre lo que valdrá Anthropic a largo plazo. La prueba para la empresa será convertir la demanda por sus modelos de inteligencia artificial en utilidades sostenidas frente al elevado costo de chips y centros de datos.