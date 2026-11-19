¿Por qué Anthropic es la salida a bolsa más grande de la historia?

La venta pública de acciones recaudó 81,340 millones de dólares, con lo que superó la oferta de SpaceX de junio . Anthropic también acordó una colocación privada de 26,000 millones de dólares con inversionistas estratégicos, entre ellos Nvidia, Google y AMD. Al sumar ambas operaciones, el monto asciende a 107,340 millones de dólares. La inversión privada contribuye al tamaño total de la operación, pero no forma parte de la recaudación de la IPO.

El precio de colocación asigna a Anthropic un valor aproximado de 1.5 billones de dólares en términos totalmente diluidos, una medida que considera también títulos que podrían convertirse en acciones. Aunque esa valuación es distinta del dinero que la empresa y los accionistas vendedores obtuvieron con la oferta.

En resumen, en junio, SpaceX recaudó alrededor de 75,000 millones de dólares en su oferta pública inicial, récord que Anthropic superó con 81,340 millones.

¿Qué hace Anthropic?

Anthropic desarrolla Claude, una familia de modelos de inteligencia artificial utilizada para conversar, analizar información, programar y construir herramientas para empresas. Fundada en 2021 por Dario Amodei y otros investigadores que salieron de OpenAI, la compañía ha crecido con rapidez gracias a la demanda de estos productos.

Sus ingresos alcanzaron 33,240 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, unas 12 veces lo registrado un año antes. Para los analistas, el reto es convertir ese crecimiento en ganancias sostenidas; sobre todo tomando en cuenta que en el tercer trimestre reportó una pérdida operativa de 567 millones de dólares, mientras aumentan sus necesidades de capacidad de cómputo e infraestructura.

¿Cómo invertir en Anthropic desde México?

Quien no pudo comprar acciones en la IPO podrá buscar ANT en una plataforma que permita comprar títulos de Estados Unidos una vez que comiencen a negociarse en Nasdaq. Desde México, Fintual informó que habilitará la compra desde el primer día, inicialmente aceptará órdenes límite por acciones completas y, después de que inicie la negociación, permitirá órdenes de mercado y compras fraccionadas.

Es importante recordar que los 83 dólares son el precio de salida en la IPO, no necesariamente el precio disponible para el público; ya que una vez que coticen en el mercado abierto su precio fluctuará. Es decir, la primera operación puede realizarse por encima o por debajo de esa cifra. Además, una orden límite permite establecer el máximo que se está dispuesto a pagar, algo especialmente relevante durante un debut con posibles movimientos bruscos.

Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual, advierte que el precio de los primeros días dice poco sobre el valor de la empresa a largo plazo. Para el inversionista, añade, la pregunta decisiva será si la demanda por Claude puede traducirse en utilidades pese al costo de los chips y los centros de datos.

Por otro lado, quienes no puedan acceder directamente a acciones negociables tras la IPO, podrán contar con exposición a Anthropic a través de fondos cotizados en bolsa (ETFs) una vez que incluyan este tipo de acciones.