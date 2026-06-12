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SpaceX debuta en bolsa con alza de 19% y empuja a Wall Street a cerrar en positivo

SpaceX cerró en 160.95 dólares por acción y elevó su valor de mercado a 1.8 billones de dólares, por encima de lo que vale Meta, Tesla o Walmart.
vie 12 junio 2026 03:40 PM
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La salida de SpaceX a bolsa empuja a Wall Street a cerrar en positivo; la empresa de Musk debuta con alza de 19%
Un anuncio de Starlink, la empresa de Elon Musk, se proyecta en una pantalla en Times Square tras el lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en Nueva York, el 12 de junio de 2026. Las acciones de SpaceX, la compañía de Elon Musk, se dispararon hasta un 30 % en su debut bursátil tras la mayor OPI de la historia, convirtiendo al controvertido empresario en el primer trillonario del mundo, al tiempo que prometía llevar a la humanidad a Marte. Al cierre, el repunte de las acciones quedó solo 19% por arriba de su precio de entrada. (Foto de ANGELA WEISS / AFP) (ANGELA WEISS/AFP)

La Bolsa de Nueva York cerró al alza este viernes, impulsada por el histórico debut bursátil de SpaceX y por las expectativas de un posible avance diplomático entre Estados Unidos e Irán, factores que reforzaron el apetito por activos de riesgo al cierre de la semana.

El Dow Jones subió 0.70%, el Nasdaq avanzó 0.31% y el S&P 500 ganó 0.50%, en una jornada marcada por la mayor oferta pública inicial de la historia. Las acciones de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, cerraron en 160.95 dólares, un avance de 19.22% frente al precio de colocación de 135 dólares por acción.

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La compañía, que comenzó a cotizar en el Nasdaq bajo la clave “SPCX”, recaudó alrededor de 75,000 millones de dólares y alcanzó una valuación inicial cercana a 1.8 billones de dólares. Tras el repunte de su primer día, su valor de mercado se ubicó cerca de los 2 billones de dólares, colocándola entre las empresas estadounidenses más valiosas y por encima de compañías como Tesla, Meta y Walmart.

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El debut de SpaceX concentró la atención de Wall Street no sólo por el tamaño de la operación, sino por el efecto que podría tener sobre otras salidas a bolsa de gran escala. De acuerdo con reportes de mercado, empresas de inteligencia artificial como OpenAI y Anthropic también preparan sus propias ofertas públicas, mientras los inversionistas buscan exposición a compañías vinculadas con tecnología, IA, satélites e infraestructura espacial.

Elon Musk, la primera persona en superar el billón de dólares en patrimonio

El entusiasmo por SpaceX también elevó la fortuna de Elon Musk, quien se convirtió en la primera persona en superar el billón de dólares de patrimonio, impulsado por el valor de su participación en la compañía aeroespacial y por sus acciones en Tesla. Sin embargo, el debut también abrió dudas sobre si la valuación de SpaceX ya incorpora expectativas demasiado ambiciosas.

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La empresa ha crecido con fuerza gracias a Starlink, su negocio de internet satelital, y a sus operaciones aeroespaciales, pero sus planes futuros dependen de proyectos de alta complejidad, como llevar humanos a Marte, construir infraestructura de datos en el espacio y consolidar xAI, la firma de inteligencia artificial integrada al conglomerado.

En 2025, SpaceX reportó ingresos por 18,700 millones de dólares, aunque también registró una pérdida neta de 4,900 millones de dólares, principalmente por inversiones en capacidades de inteligencia artificial.

El optimismo bursátil también estuvo apoyado por la expectativa de un posible acuerdo provisional de paz entre Washington y Teherán, que podría firmarse este domingo. Esa posibilidad presionó a la baja al petróleo Brent, que cayó por debajo de los 88 dólares por barril, pese a que persisten advertencias sobre presiones inflacionarias y eventuales alzas de tasas por parte de la Reserva Federal.

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