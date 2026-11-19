“Para la perspectiva de cierre de año y 2027, considero que hay elementos para revisar el escenario cambiario y, sobre todo, incorporar un sesgo de mayor depreciación y volatilidad”, dijo a Expansión Janneth Quiroz, directora de análisis económico de Monex. La economista considera que el peso queda más expuesto a episodios de presión y que aún es pronto para determinar si la cotización por encima de 19 se sostendrá.





Por qué el peso pierde atractivo

El índice dólar (DXY), que mide al billete verde frente a seis divisas, avanzó apenas 0.08% en la jornada, según el reporte de cierre de Monex. Quiroz atribuye parte de la presión sobre el peso al cierre de posiciones en monedas emergentes y a la menor disposición de los inversionistas a mantener activos de riesgo.

El diferencial de tasas entre México y Estados Unidos ayuda a explicar ese movimiento. El carry trade consiste en financiarse en una moneda con tasas más bajas e invertir en otra que ofrece un mayor rendimiento, como el peso. Si la brecha de tasas se reduce o el peso pierde valor con rapidez, la depreciación puede comerse la ganancia por intereses y llevar a los inversionistas a deshacer sus posiciones. Esas ventas pueden acelerar la caída de la moneda.

Por otro lado, las minutas publicadas este jueves detallaron la decisión del 5 de noviembre, cuando Banxico recortó su tasa en 25 puntos base, a 6.25%. Para Quiroz, el riesgo es que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva por más tiempo o vuelva a subir su tasa. Si Banxico retoma los recortes, la brecha entre las tasas de ambos países podría estrecharse aún más.

El dólar ya supera las previsiones de cierre de año

Los especialistas del sector privado ya habían elevado sus estimaciones antes de que el dólar volviera a superar los 19 pesos. Entre septiembre y octubre, la mediana de la encuesta de Banxico pasó de 17.50 a 18.39 pesos por dólar para el cierre de 2026 y de 18.04 a 18.64 para el cierre de 2027.

A principios de noviembre, Monex estimaba 18.80 y 19.00, respectivamente. El cierre de este jueves quedó por encima de esas cuatro referencias.

Quiroz planteó la posibilidad de una nueva revisión sin dar una cifra actualizada. Para 2027, también ve en la revisión del T-MEC un factor que puede influir en la confianza de los inversionistas y en los flujos de capital hacia México. En su lectura, los ingresos por exportaciones y la integración comercial con Estados Unidos pueden amortiguar parte de la presión, aunque el peso queda expuesto a mayores vaivenes.