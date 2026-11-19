¿Por qué subió el dólar por encima de los 19 pesos?

El peso amplió las pérdidas del miércoles, cuando cedió más de 2% tras la publicación de las minutas de la Reserva Federal. Según el análisis que Pepperstone difundió este jueves, las actas reforzaron la expectativa de nuevas alzas de tasas en Estados Unidos en los próximos meses.



Monex señaló que la presión sobre el peso se ha intensificado por el cierre de posiciones de carry trade, una estrategia que consiste en financiarse en una moneda con tasas más bajas para invertir en otra que ofrece un mayor rendimiento. Y añadió que si la Fed sube su tasa, se reduce la ventaja de invertir en pesos.

El dólar cruzó los 19 pesos después de que el Banco de México publicó la minuta de su decisión del 5 de noviembre. La Junta de Gobierno votó tres a dos a favor de recortar la tasa de referencia en 25 puntos base, a 6.25%, y anticipó que mantenerla en ese nivel por un periodo prolongado ayudaría a que la inflación regrese a su meta. La mayoría de los integrantes consideró que la debilidad de la actividad económica limitaría el impacto de la depreciación del peso sobre los precios.

Cabe recordar que en un informe reciente, UBS señaló que los recortes acumulados de 500 puntos base de Banxico redujeron la ventaja de rendimiento del peso y lo dejaron más expuesto a episodios de aversión al riesgo global. Por lo tanto, el banco elevó su pronóstico para el cierre del primer trimestre de 2027 de 17.40 a 18.40 pesos por dólar. Para diciembre de 2027 prevé una cotización de 18.00, apoyada en la solidez de las cuentas externas de México.

No obstante, el peso mexicano vuelve a cotizar por encima de los 19 por dólar y acumula una pérdida de 5.66% frente al billete verde en lo que va del año.