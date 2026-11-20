Los documentos señalan que la Comisión Nacional Antimonopolio autorizó la operación el 12 de noviembre. También indican que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que la compra no requiere un aviso adicional ante ese regulador.





Las dos ofertas dependen una de la otra

Controladora Axtel posee aproximadamente 54.92% del capital de Axtel, por lo que su adquisición permitiría a 4 Tech Plus obtener indirectamente esa participación. El oferente también busca comprar títulos de Axtel directamente a sus accionistas.

Para concretar las ofertas, los avisos establecen, entre otras condiciones, que accionistas titulares de al menos 50.1% de Controladora Axtel y de aproximadamente 10.01% de Axtel acepten vender sus títulos. El oferente puede dispensar algunas condiciones, pero no las autorizaciones regulatorias exigidas.

El inicio de las ofertas no significa que la compra ya se haya concretado. Al vencimiento se conocerá cuántos accionistas participaron, si se cumplieron las condiciones y cuánto pagará efectivamente 4 Tech Plus.

La operación avanza mientras sigue abierta otra propuesta. Transtelco Holding, que opera como Flō Networks, anunció en septiembre su intención de lanzar ofertas por ambas compañías. Esa propuesta recibió la aprobación preliminar de los consejos de administración y continúa sujeta a los procesos corporativos y regulatorios correspondientes.

