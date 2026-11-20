Las ofertas públicas para adquirir Axtel y Controladora Axtel comenzaron este viernes 20 de noviembre, casi tres meses después de que 4 Tech Plus anunciara su intención de comprar las acciones de ambas compañías. El vehículo encabezado por Tomás Milmo Santos ofrece 3.86 pesos por cada CPO de Axtel y 1.22 pesos por cada acción de su controladora.
Los precios ya se conocían desde agosto, pero entonces aún faltaban autorizaciones y no había una fecha para lanzar las ofertas. Según los avisos publicados en la Bolsa Mexicana de Valores, el periodo para participar concluirá el 17 de diciembre a las 16:00 horas, salvo que se prorrogue. Si se cumplen las condiciones previstas, la liquidación está programada para el 21 de diciembre.