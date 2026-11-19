Los casos más recientes tienen como protagonistas a Vitro y Farmacias Benavides. El fabricante de vidrio llegó a la Bolsa en enero de 1976 y, después de 50 años como emisora, anunció su intención de cancelar la inscripción de sus acciones. Sus accionistas aprobaron la operación en noviembre de 2026. La oferta pública de adquisición y los trámites posteriores todavía deben completarse para concretar el desliste.

Farmacias Benavides debutó en abril de 1993 y acumula más de 33 años en el mercado. La cadena enfrenta un procedimiento administrativo para cancelar la inscripción de sus acciones en el Registro Nacional de Valores.

En noviembre de 2026, sus accionistas controladores, propietarios del 96.56% de la compañía, acordaron vender su participación a Farmacias del Ahorro. La operación está sujeta a autorización.

Ambas compañías se suman a una lista de emisoras que permanecieron durante décadas en el mercado antes de iniciar su retirada. General de Seguros cotizó alrededor de 75 años, desde 1946 hasta 2021; Grupo Industrial Maseca lo hizo cerca de 33 años, entre 1984 y 2017; Bio Pappel permaneció aproximadamente 27 años, de 1994 a 2021, y Grupo Casa Saba acumuló alrededor de 25 años, entre 1993 y 2018.

La permanencia de estas empresas muestra que el éxodo no se limita a emisoras jóvenes o a compañías que tuvieron una vida bursátil breve. En algunos casos, la Bolsa acompañó a las compañías durante generaciones, mientras cambiaban de tamaño, propietarios y estructura corporativa.

Acciones que no reflejan el valor de las empresas

Detrás de las salidas hay distintas decisiones corporativas, pero también un problema relacionado con la profundidad y la liquidez del mercado accionario mexicano.

Para Francisco Delgado, analista bursátil independiente, uno de los factores que explican los deslistes es que las acciones de algunas compañías no alcanzan una valuación que sus propietarios consideran justa.

"Un valor debajo del real, o del que consideran justo para las empresas, limita a la hora de recabar capital del público inversionista, que es uno de los principales beneficios de estar listado Francisco Delgado



Jacobo Rodríguez, consultor financiero y corporativo en Roga Capital, coincide en que la falta de participantes limita la formación de precios y puede castigar a los inversionistas que necesitan vender sus posiciones.

“Esto provoca algo de riesgo de liquidez. Algunos inversionistas tienen la necesidad o la urgencia de vender acciones que tienen poca bursatilidad y eso provoca, en la mayoría de los casos, un castigo en el precio de las acciones”, declaró Rodríguez.