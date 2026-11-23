Al cierre de la sesión regular, a las 15:00 horas de Ciudad de México, el Nasdaq Composite avanzó 6.51%, a 24,089.56 puntos; el S&P 500 subió 4.73%, a 7,237.17 unidades, y el Dow Jones ganó 3.01%, a 49,595.31 puntos.



El regreso de Huang a Nvidia "garantiza una estabilidad, bienvenida en un momento crucial del desarrollo de la inteligencia artificial y reduce una parte de la incertidumbre sobre el sector", estimó Evan Schlossman, de Neostellar.

En la estela de Nvidia, todo el sector de los chips fue muy buscado el lunes. AMD (+6.85%), Intel (+16.34%), TSMC (+14.01%) o Micron (+19.04%) tuvieron fuertes subidas.

Los gigantes de la tecnología estadounidense, que invierten millas de millones de dólares en la IA, también ganaron en la sesión, con Meta (+6.55%), Amazon (+3.47%) o Alphabet (+6.34%) entre los principales beneficiarios.

La Bolsa mexicana sube, pero el peso cede

El S&P/BMV IPC ganó alrededor de 1.1% y terminó por encima de los 69,000 puntos. En el mercado cambiario, el peso se depreció 0.09% y cerró en 19.18 unidades por dólar, tras operar entre 19.06 y 19.26 durante la jornada, según Monex.

La firma señaló que el menor nerviosismo en los mercados favoreció al peso, pero que la fortaleza del dólar limitó su recuperación. El índice que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de divisas avanzó 0.50% en la sesión.

En la agenda local, la lectura del PIB mexicano del tercer trimestre mostró un crecimiento anual de 3.3%, ligeramente superior al 3.2% de la estimación preliminar, de acuerdo con el reporte de Monex. La atención se traslada ahora al dato de inflación de la primera quincena de noviembre, previsto para este martes y que será clave para avizorar el rumbo de la política monetaria y la previsión del incremento al salario mínimo, ahora mismo en discusión.

Con información de AFP