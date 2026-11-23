Estados Unidos mantiene abierta una investigación sobre Alice Huang, exdirectiva de Magspeed International, empresa de computación en la nube que opera centros de datos en el sudeste asiático. Las autoridades buscan determinar si la compañía facilitó el acceso a procesadores de alto rendimiento de Nvidia a empresas sujetas a restricciones comerciales.
Alice Huang y Megaspeed siguen bajo la lupa de EU pese al regreso de Jensen Huang a Nvidia
Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, confirmó el domingo durante una entrevista con CNN, que la investigación continúa. Sus declaraciones ocurrieron un día antes de que Nvidia anunciara la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.
La relevancia de Alice Huang en el caso no solo radica en su relación con el cofundador de Nvidia, sino también en su participación en una empresa que las autoridades investigan por posibles incumplimientos de los controles de exportación de tecnología estadounidense.
The Wall Street Journal identificó a Li Ming, ciudadano Chino y socio de Huang, como una figura clave en la toma de decisiones de Megaspeed, con influencia en las operaciones de la compañía.
Li enfrenta cinco cargos en Singapur, entre ellos acusaciones de fraude relacionados con declaraciones realizadas a Super Micro Computer, fabricante estadounidense de servidores. Las autoridades dicen que proporcionó información falsa sobre el uso y arrendamiento de equipos adquiridos por una empresa bajo su control.
De acuerdo con un comunicado de la Policía de Singapur del primero de julio del 2026, dos de las acusaciones corresponden a presuntas declaraciones fraudulentas a Super Micro en noviembre de 2023. Li también enfrenta cargos vinculados con la operación de una empresa con fines fraudulentos, acceso no autorizado a una cuenta bancaria y responsabilidades de administración corporativa.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Singapur informó que no encontró pruebas suficientes para presentar cargos contra Alice Huang por presuntas declaraciones falsas. Sin embargo, las autoridades le emitieron una advertencia por proporcionar información que consideraron deliberadamente inexacta sobre su participación en Megaspeed.
¿Por qué se dice que los chips de Nvidia son “la joya de la corona” de EU?
Durante la entrevista, Clayton describió los chips de Nvidia como la “joya de la corona” de la industria tecnológica estadounidense. Estos procesadores son fundamentales para el entrenamiento y la ejecución de modelos de inteligencia artificial, actividades que requieren grandes capacidades de cómputo.
Los procesadores gráficos de Nvidia permiten realizar operaciones matemáticas de manera simultánea, una característica fundamental para desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial. Además del hardware, la empresa ofrece herramientas de programación, redes y sistemas integrados que pueden conectar procesadores dentro de centros de datos.
La capacidad de estos componentes para desarrollar sistemas avanzados de inteligencia artificial explica por qué Estados Unidos impone restricciones a la exportación de determinados procesadores hacia China, ante la preocupación por sus posibles aplicaciones militares y estratégicas.
La importancia comercial de esta tecnología también puede leerse en los resultados financieros de Nvidia, En el tercer trimestre de su año fiscal 2027 , que concluyó el 25 de octubre de 2026, la compañía reportó ingresos por 115,000 millones de dólares, un incremento anual del 103%. De ese total, 107,600 millones provinieron de su división de centros de datos.
Nvidia enfrenta preguntas sobre el destino de sus procesadores
La investigación sobre Megaspeed comenzó en 2024, según información de los departamentos de Comercio y Justicia de Estados Unidos que retomó CNBC. En junio de 2025, autoridades estadounidenses y de Singapur interrogaron a Alice Huang durante una inspección relacionada con posibles incumplimientos de los controles de exportación.
El caso también llegó al Congreso de Estados Unidos. Tim Teter, responsable jurídico de Nvidia, y Jensen Huang, director ejecutivo de la compañía, aceptaron participar en entrevistas a puerta cerrada ante comités de la Cámara de Representantes, previstas para los días 1 y 2 de diciembre.
Los cuestionamientos de los legisladores se centran en las relaciones comerciales de Nvidia con sus clientes, los mecanismos que emplea la compañía para verificar el destino final de sus productos y el conocimiento que sus directivos pudieron tener sobre posibles incumplimientos de las restricciones comerciales.
Las investigaciones coinciden con el regreso de Jensen Huang a la dirección general de Nvidia. Aunque el consejo de administración afirmó que su restitución no representa un riesgo para la seguridad nacional, la compañía confirmó que mantendrá abierta su investigación independiente y reforzará sus mecanismos para supervisar el cumplimiento de los controles de exportación.