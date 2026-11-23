Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, confirmó el domingo durante una entrevista con CNN, que la investigación continúa. Sus declaraciones ocurrieron un día antes de que Nvidia anunciara la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía.

La relevancia de Alice Huang en el caso no solo radica en su relación con el cofundador de Nvidia, sino también en su participación en una empresa que las autoridades investigan por posibles incumplimientos de los controles de exportación de tecnología estadounidense.

The Wall Street Journal identificó a Li Ming, ciudadano Chino y socio de Huang, como una figura clave en la toma de decisiones de Megaspeed, con influencia en las operaciones de la compañía.

Li enfrenta cinco cargos en Singapur, entre ellos acusaciones de fraude relacionados con declaraciones realizadas a Super Micro Computer, fabricante estadounidense de servidores. Las autoridades dicen que proporcionó información falsa sobre el uso y arrendamiento de equipos adquiridos por una empresa bajo su control.

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Singapur del primero de julio del 2026, dos de las acusaciones corresponden a presuntas declaraciones fraudulentas a Super Micro en noviembre de 2023. Li también enfrenta cargos vinculados con la operación de una empresa con fines fraudulentos, acceso no autorizado a una cuenta bancaria y responsabilidades de administración corporativa.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Singapur informó que no encontró pruebas suficientes para presentar cargos contra Alice Huang por presuntas declaraciones falsas. Sin embargo, las autoridades le emitieron una advertencia por proporcionar información que consideraron deliberadamente inexacta sobre su participación en Megaspeed.

¿Por qué se dice que los chips de Nvidia son “la joya de la corona” de EU?

Durante la entrevista, Clayton describió los chips de Nvidia como la “joya de la corona” de la industria tecnológica estadounidense. Estos procesadores son fundamentales para el entrenamiento y la ejecución de modelos de inteligencia artificial, actividades que requieren grandes capacidades de cómputo.