Por su parte, Nvidia cayó 5.9% y devolvió parte del avance de 31.48% que registró el lunes tras confirmarse el regreso de Jensen Huang como director general. El retroceso no borró el salto de la víspera, pero el regreso del fundador no bastó para sostener el repunte de las tecnológicas. Según los analistas, el mercado volvió a sopesar los riesgos de gobierno corporativo en torno a su reincorporación.





El Nasdaq retrocede, pero el Dow supera los 50,000 puntos

Al cierre, el Nasdaq Composite perdió 1.48%, a 23,733.54 puntos, y el S&P 500 bajó 0.50%, a 7,201.09 unidades. La mayoría de las acciones fuera de tecnología avanzó y el Dow Jones ganó 0.85%, a 50,018.70 puntos.

El peso de las tecnológicas en el Nasdaq y el S&P 500 explica por qué ambos índices cayeron pese a que buena parte del mercado terminó en positivo.

En noticias económicas, se informó que Estados Unidos se prepara para divulgar los resultados de una investigación sobre el exceso de capacidad industrial en 16 socios comerciales. La revisión podría derivar en nuevos aranceles, aunque al cierre no se habían anunciado las medidas.

El peso mexicano retrocede hasta los 19.41 por dólar

El tipo de cambio cerró en 19.41 por dólar, mostrando

una depreciación de 1.23% respecto al cierre previo. "El peso fue afectado por el nerviosismo global y la rotación de los inversores hacia bonos gubernamentales como activos de refugio, explicó Monex en una nota de análisis.

Por otro lado, en México, el S&P/BMV IPC cerró prácticamente plano, con un avance de 0.03%, después de ganar más de 1% por la mañana. Alpek destacó con un repunte superior a 7%, mientras Grupo Aeroportuario del Pacífico terminó con un alza de 4.17%, según datos de Investing.