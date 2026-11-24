La reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia tuvo un efecto inmediato no solo dentro de la empresa más importante de la Inteligencia Artificial, sino que también se reflejó como una señal de estabilidad para toda la industria de semiconductores, pues su desempeño impacta desde la fabricación de chips de última generación hasta el uso de la memoria más avanzada.
De acuerdo con datos de Investing, el lunes en que se dio a conocer el regreso de Huang, el Philadelphia Semiconductor Index (SOX, el índice de las 30 empresas más grandes que cotizan en Estados Unidos y se dedican al diseño, distribución, fabricación y venta de chips) se disparó alrededor de un 14%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 6.5%.
Una semana antes, cuando Huang dimitió tras el escándalo personal con implicaciones de seguridad nacional relacionadas con el desvío de chips de IA a China, el Sox se hundió un 17 .1%
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Las repercusiones de su regreso, sin embargo, no se vieron solo en Estados Unidos, ya que en mercados asiáticos, empresas como TSMC, SK Hynix y Samsung sumaron un 9.9%, 8.9% y 8.5%, respectivamente este martes 24 de noviembre, mientras que la neerlandesa avanzó un 9.28%
Mercado de Semiconductores
Reacción del mercado y empresas tras el regreso de Jensen Huang
Variación porcentual (%) en la cotización de acciones e índices clave
Intel+16.34%
ETF VanEck Semiconductor+15.03%
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)+14.00%
TSMC+9.90%
ASML+9.28%
SK Hynix+8.90%
Samsung+8.50%
AMD+6.85%
Nasdaq Composite+6.50%
Fuente: InvestingVariación porcentual tras el regreso
“La reacción del mercado pone de manifiesto que, dada la elevada concentración del Nasdaq 100 en un grupo reducido de compañías tecnológicas, acontecimientos específicos de una sola empresa pueden desencadenar ajustes significativos en el conjunto del índice”, explica Felipe Barragán, estratega de mercados de la firma Pepperstone.
El ciclo de inversión en IA, agrega Barragán, es el principal soporte estructural del sector tecnológico, “aunque también constituye una de sus mayores fuentes de vulnerabilidad”, pues resalta que las grandes compañías proveedoras de servicios en la nube mantienen ambiciosos programas de inversión en centros de datos, semiconductores avanzados y capacidad de procesamiento, todo lo cual está impulsado por los chips de Nvidia.
Así se refleja el impacto de Jensen Huang en la industria de semiconductores
El nombre de Huang está íntimamente ligado al correcto funcionamiento de la industria de chips, debido a la relación de Nvidia con importantes fabricantes de chips y memoria. Cualquier ajuste de hoja de ruta en Nvidia, por ejemplo, impacta directamente la capacidad instalada y los ingresos trimestrales de TSMC, la principal fabricante de chips de última generación a nivel mundial.
En el aspecto de la memoria de alto ancho de banda (HBM), la cual es necesaria en la IA porque permite mover enormes volúmenes de datos a gran velocidad, Huang ha establecido importantes alianzas con empresas como SK Hynix o Samsung, algunos de los principales fabricantes de este componente.
De hecho, cuando Huang anuncia una nueva arquitectura (como Blackwell o, más recientemente, Vera Rubin), agota la producción anual de estos proveedores surcoreanos o estadounidenses, en el caso de Micron, otro de los participantes más relevantes en el sector.
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Por otra parte, en el terreno de la litografía avanzada, donde domina ASML, la relevancia de Nvidia se muestra en cómo su ritmo de lanzamientos incide en la cartera de pedidos de máquinas necesarias para imprimir los circuitos de los chips.
Asimismo, la relevancia del regreso de Huang a Nvidia para la industria de semiconductores también se reflejó en el ETF VanEck Semiconductor, un fondo cotizado en bolsa con las 25 empresas más grandes del sector, que cerró la sesión del lunes con una ganancia del 15.03% e incluso en los competidores Intel y AMD, cuyas acciones subieron un 16.34% y 6.85%, respectivamente.
Una industria que depende mucho de Nvidia
Para Barragán, el crecimiento de la industria de semiconductores, impulsado por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA) también está profundizando la dependencia tecnológica de las empresas respecto de un número reducido de proveedores y señala a Nvidia como uno de los principales ejemplos, pues su participación en este mercado no se limita a la venta de procesadores, sino que incluye software y soluciones integradas que permiten desarrollar y ejecutar aplicaciones de IA.
Índice SOX (30 Empresas)
Efecto Dimisión vs. Regreso en el Índice SOX
Impacto directo del liderazgo en el indicador de semiconductores de Filadelfia
Semana previa
Dimisión de Huang
-17.1%
Lunes de regreso
Regreso de Huang
+14.0%
Comparativa de variación porcentual
Dimisión de Huang (Caída semanal)-17.1%
Regreso de Huang (Rebote de lunes)+14.0%
Fuente: InvestingPhiladelphia Semiconductor Index
Al respecto, Radamés Camargo, analista independiente de la industria tecnológica, critica que “la dependencia a Nvidia a nivel mundial es realmente significativa” y advierte que la concentración tecnológica también representa un riesgo cuando las decisiones de una sola compañía pueden tener repercusiones sobre numerosos proveedores y clientes.
En este contexto, Camargo considera que la industria debe comenzar a evaluar otros proveedores para reducir su exposición y resalta que la diversificación cobra más relevancia en un escenario de posibles cambios regulatorios, restricciones comerciales o decisiones que alteren las condiciones de acceso a determinada infraestructura tecnológica.
Incluso cuestiona la dependencia que las grandes compañías tecnológicas tienen en torno a sus fundadores, pues desde su perspectiva, el regreso de Huang demuestra el nivel de confianza de los inversionistas en una sola persona, incluso cuando las empresas cuentan con estructuras directivas y consejos de administración. “Parece ser que los inversionistas están casados con un personaje. No con las empresas”, afirma.