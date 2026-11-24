Las repercusiones de su regreso , sin embargo, no se vieron solo en Estados Unidos, ya que en mercados asiáticos, empresas como TSMC, SK Hynix y Samsung sumaron un 9.9%, 8.9% y 8.5%, respectivamente este martes 24 de noviembre, mientras que la neerlandesa avanzó un 9.28%

Mercado de Semiconductores Reacción del mercado y empresas tras el regreso de Jensen Huang Variación porcentual (%) en la cotización de acciones e índices clave Intel +16.34% ETF VanEck Semiconductor +15.03% Philadelphia Semiconductor Index (SOX) +14.00% TSMC +9.90% ASML +9.28% SK Hynix +8.90% Samsung +8.50% AMD +6.85% Nasdaq Composite +6.50%



“La reacción del mercado pone de manifiesto que, dada la elevada concentración del Nasdaq 100 en un grupo reducido de compañías tecnológicas, acontecimientos específicos de una sola empresa pueden desencadenar ajustes significativos en el conjunto del índice”, explica Felipe Barragán, estratega de mercados de la firma Pepperstone.

El ciclo de inversión en IA , agrega Barragán, es el principal soporte estructural del sector tecnológico, “aunque también constituye una de sus mayores fuentes de vulnerabilidad”, pues resalta que las grandes compañías proveedoras de servicios en la nube mantienen ambiciosos programas de inversión en centros de datos, semiconductores avanzados y capacidad de procesamiento, todo lo cual está impulsado por los chips de Nvidia.

Así se refleja el impacto de Jensen Huang en la industria de semiconductores

El nombre de Huang está íntimamente ligado al correcto funcionamiento de la industria de chips, debido a la relación de Nvidia con importantes fabricantes de chips y memoria. Cualquier ajuste de hoja de ruta en Nvidia, por ejemplo, impacta directamente la capacidad instalada y los ingresos trimestrales de TSMC, la principal fabricante de chips de última generación a nivel mundial.

regreso , sin embargo, no se vieron solo en Estados Unidos, ya que en mercados asiáticos, empresas como TSMC, SK Hynix y Samsung sumaron un 9.9%, 8.9% y 8.5%, respectivamente. Las repercusiones de su, sin embargo, no se vieron solo en Estados Unidos, ya que en mercados asiáticos, empresas como TSMC, SK Hynix y Samsung sumaron un 9.9%, 8.9% y 8.5%, respectivamente. (ANNABELLE CHIH/Getty Images)



En el aspecto de la memoria de alto ancho de banda (HBM), la cual es necesaria en la IA porque permite mover enormes volúmenes de datos a gran velocidad, Huang ha establecido importantes alianzas con empresas como SK Hynix o Samsung, algunos de los principales fabricantes de este componente.

De hecho, cuando Huang anuncia una nueva arquitectura (como Blackwell o, más recientemente, Vera Rubin), agota la producción anual de estos proveedores surcoreanos o estadounidenses, en el caso de Micron, otro de los participantes más relevantes en el sector.