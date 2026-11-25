El tipo de cambio se acerca cada vez más a los 20 pesos por dólar, lo que ha implicado que en solo una semana la moneda mexicana presente una depreciación de 4%. Este panorama comienza a llamar la atención de los analistas, pues por un lado prevén aumento de precios para los consumidores y por el otro, mayores ingresos para las empresas exportadoras.

Pamela Díaz, economista en jefe de BNP Paribas, explicó a Expansión que las mercancías no alimenticias como ropa, electrodomésticos y computadoras son el primer grupo de precios que conviene vigilar.

La analista detalló que esto se debe a que estas mercancías suelen ser importadas, por lo que la empresa que trae estos productos debe pagar más pesos por cada dólar y ese costo lo traslada a los precios que pagan los consumidores.

Refiere que algunas ocasiones, los importadores pueden absorber una parte, negociar con su proveedor o esperar antes de cambiar el precio al público; pero esto depende de qué tan abrupta sea la depreciación.

Por eso, un dólar más caro hoy no significa que todos esos bienes subirán mañana ni en la misma proporción. Pero el riesgo aumenta si la depreciación persiste, se agotan los inventarios comprados con un tipo de cambio menor y las empresas dejan de absorber el aumento en sus márgenes.