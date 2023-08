La publicidad electoral regresa a las calles en medio de huecos legales

La próxima contienda electoral está marcando el regreso de la propaganda política a las calles. Después de las elecciones de 2021, donde las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla político por las restricciones pandémicas, el panorama electoral se prepara para recibir una inundación de publicidad exterior.

En las elecciones de 2021 vimos cómo las redes sociales fueron la arena donde se generaron todas las controversias políticas porque por la pandemia no podías salir a la calle y de nada servía que los políticos pusieran propaganda electoral. De hecho no hubo publicidad exterior hasta las últimas dos semanas de la elección. Pero no va a pasar lo mismo en la próxima contienda, la publicidad electoral regresa a las calles.

Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), advierte que esta reaparición podría traer consigo no solo anuncios llamativos, sino también un aumento en lo que él llama "basura electoral", denominada así por la falta de contenido sustancial, se asocia con el uso de recursos no declarados y suele incluir ataques y difamaciones a los oponentes políticos sin presentar argumentos sólidos o propuestas claras.