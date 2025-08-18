Moody's Ratings coloca las calificaciones de Pemex en revisión para mejora

Moody's Ratings coloca en revisión al alza las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), incluyendo la calificación de familia corporativa (CFR) de B3, la evaluación del riesgo crediticio base (BCA) de CA y las calificaciones de bonos sénior de las notas existentes de la compañía, informó la calificadora de crédito.

La revisión responde al "Plan Estratégico de Pemex 2025-2035" anunciado a principios de este mes por Pemex y el Gobierno de México (Baa2 negativa) y a la información adicional publicada sobre el plan estratégico financiero de Pemex para reducir los niveles de deuda financiera y ponerse al día con el pago de cuentas por pagar, desctacó la calificadora de crédito.

Pemex, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (SE), está ejecutando una estrategia de financiamiento bajo la cual México comprometerá futuras contribuciones similares a capital a Pemex a través de la estructura P-CAP de 12,000 millones y financiará parcialmente inversiones en el negocio upstream a través del Fondo de Inversión para Pemex, refirió.

"Se espera que el cierre de las transacciones ocurra en el tercer trimestre de 2025, momento en el cual concluiremos nuestra revisión de calificación. Se espera que se publiquen detalles adicionales durante el trimestre, incluyendo las especificaciones del fondo de inversión para Pemex, que serán clave para evaluar su atractivo para el sector privado. La revisión para mejora también refleja nuestra expectativa de que el Gobierno y Pemex anuncien, dentro de los próximos dos meses, un plan para abordar las amortizaciones que vencen al menos en 2026 y 2027", destacó en un informe.