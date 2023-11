¿Team mezcal o team tequila? No importa: la Casa (Lumbre) gana

Luis Gerardo Méndez (Cortesía)

Actor,

marketero

y emprendedor

La cuba más grande del mundo de “Javi Noble” se materializó de alguna manera, pero lleva mezcal y es popular, a escala internacional. En entrevista con Expansión, Luis Gerardo Méndez compartió algunos de los aspectos de su participación en la creación integral de Ojo de Tigre, del que también es uno de sus inversionistas.

Expansión (E)- ¿Por qué arriesgarse a emprender en un nuevo negocio, cuando ya tenías un éxito consolidado en la actuación?

Luis Gerardo Méndez (LGM)- Pues porque es muy emocionante y porque siempre he sido muy curioso y muy inquieto. Y porque todo hacía sentido. Desde que tenía 20 o 21 años de edad, que llegué a Ciudad de México a estudiar actuación, siempre tomé mezcal, me gusta mucho. Luego, en algún momento un empresario estadounidense se me acercó para proponerme ser el embajador de una marca de mezcal norteamericano, pero no me terminó de hacer sentido ser la imagen de un mezcal para EU, porque prefiero crear riqueza en mi país. Así que lo dejé pasar.

Se me quedó la idea en la cabeza y Cory Crespo, que es mi manager en México, me dijo ‘Por qué no hacer un mezcal con tu nombre’. En ese entonces estaba “Casamigos”, de George Clooney (hoy, propiedad de Diageo). Fue como una broma, pero ahí empezó. Contactamos con Casa Lumbre y un año después ya teníamos Ojo de Tigre.

Además, antes de estudiar actuación estudié Marketing, así que había un lado de mi cerebro que tenía información y ganas de algo como esto.