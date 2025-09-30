Charles Leclerc presenta innovación de Chivas Regal en Singapur

De acuerdo con la propia compañía, más del 70% de los consumidores de espirituosos buscan bebidas que acompañen momentos de relajación y de celebración, un espacio en el que Crystalgold quiere posicionarse.

El Master Blender de Chivas, Sandy Hyslop, destacó que el reto consistió en preservar la complejidad y el sabor de un whisky tradicional, pero con una claridad y suavidad inéditas. “La innovación debe potenciar la tradición, no reemplazarla”, afirmó.

"Se trata de mostrar tradición y herencia junto con innovación. Chivas ha logrado crear algo nuevo sin perder lo que lo hace único". Charles Leclerc, piloto de Ferrari de la F1.

El rol de Leclerc fue central en el lanzamiento. Reconocido por su disciplina y precisión en la pista, el monegasco trasladó esa visión a su papel como embajador global de la marca. En entrevista con Expansión, el piloto explicó:

“Más que con la Fórmula 1, encuentro paralelos entre mis valores como atleta y lo que Chivas hace con Crystalgold. Para ambos, la herencia es fundamental, pero siempre está presente la mentalidad de superar límites e innovar. Ellos lo hicieron con este whisky y eso nos acerca mucho”, señaló.

Leclerc también habló sobre lo que significa para él colaborar en un proyecto que mezcla deporte, estrategia y lujo:

“Refleja quien soy fuera de la pista: soy curioso, apasionado y me interesa entender cómo una marca puede innovar y mantenerse fiel a sí misma. Eso me representa.

El piloto, quien suma cinco podios a lo largo de la temporada 2025, llega al Gran Premio de Singapur como quinto en la clasificación, con 165 puntos y peleando con su escudería Ferrari muy de cerca con Mercedes el segundo lugar en constructores.

La marca celebró el lanzamiento con la creación de un cóctel exclusivo, el Crystalgold Spritz, que mezcla cítricos, flor de saúco, menta y champaña. Más allá de la receta, la intención fue mostrar cómo el nuevo destilado puede adaptarse a distintos momentos de consumo.

El lanzamiento de Chivas Regal Crystalgold no solo abre una nueva categoría dentro del portafolio de la marca, sino que también muestra cómo las compañías de bebidas buscan innovar para conectar con consumidores más jóvenes y exigentes. Al mismo tiempo, consolida a Leclerc como un referente fuera de la pista, un piloto que combina precisión y estrategia con una imagen asociada al lujo y la innovación.