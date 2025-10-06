Publicidad

Mercadotecnia

IQOS y Esteban Tamayo: la sinergia entre el diseño y la tecnología

La colaboración IQOS Curious X combina el diseño y la tecnología con piezas cotidianas que redefinen su propósito para convertirse en expresiones de arte.
lun 06 octubre 2025 04:52 PM
Presentado por: Philip Morris México
PMI Esteban Tamayo
Con un enfoque en la innovación, IQOS se atreve a trascender lo predecible, creando productos y experiencias únicas. (Cortesía)

La colaboración entre IQOS y el diseñador mexicano Esteban Tamayo redefine el diseño a través de la fusión con la tecnología. Este proyecto, derivado de la campaña Curious X, explora la convergencia del legado del artista y la modernidad de la estrategia de negocio de Philip Morris International.

IQOS es un sistema que reemplaza la combustión del tabaco con tecnología de calentamiento, ofreciendo a los fumadores adultos una alternativa de consumo sin humo y sin ceniza.

Curious X se consolida como plataforma que invita a los usuarios adultos a acercarse al proceso creativo a través de activaciones y dinámicas que los animan a pensar, elegir y expresarse de forma distinta.

La iniciativa, que busca unir a dos agentes de cambio para romper con lo establecido, se refleja en tres piezas exclusivas que integran la colección “Esteban Tamayo X IQOS ”, cuya presentación se llevó a cabo en Maravilla Studios.

Case: Una funda de piel para IQOS ILUMA PRIME. Fabricada en los colores insignia de la marca, basada en uno de los primeros productos de Esteban Tamayo.

Jacket: La reinterpretación de la chamarra de piel de la colección de Esteban Tamayo titulada “Tiempos”, una prenda sin género que combina materiales tradicionales con un diseño futurista.

Mobiliario: Mesa modular contemporánea de acero inoxidable, con un tapete turquesa y una bandeja oculta para residuos de tabaco calentado.

Sin duda, esta intervención es un ejemplo de cómo la creatividad y la innovación logran resultados únicos, un punto de encuentro para diferentes disciplinas, como la moda, el diseño industrial y la tecnología.

Precisamente, el trabajo de Tamayo se distingue por combinar el paisaje urbano con la cultura mexicana, alcanzando un equilibrio entre funcionalidad y estilo. Su filosofía se centra en creaciones de alta calidad que sean resistentes al paso del tiempo, tanto en su materialidad como en su concepto.

Además de la sinergia artista, el proyecto Curious X incluye a Boyanza , un colectivo de música electrónica con sede en la Ciudad de México. Es un actor clave en la creación de comunidad mediante experiencias exclusivas, funcionando como sello discográfico, curadora musical y productora de eventos.

Es así como IQOS está evolucionando para posicionarse como un referente cultural y un ícono de estilo de vida, más allá de ser solo un dispositivo de tabaco calentado.

IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.

