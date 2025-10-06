IQOS y Esteban Tamayo: la sinergia entre el diseño y la tecnología

La iniciativa, que busca unir a dos agentes de cambio para romper con lo establecido, se refleja en tres piezas exclusivas que integran la colección “Esteban Tamayo X IQOS ”, cuya presentación se llevó a cabo en Maravilla Studios.

● Case: Una funda de piel para IQOS ILUMA PRIME. Fabricada en los colores insignia de la marca, basada en uno de los primeros productos de Esteban Tamayo.

● Jacket: La reinterpretación de la chamarra de piel de la colección de Esteban Tamayo titulada “Tiempos”, una prenda sin género que combina materiales tradicionales con un diseño futurista.

● Mobiliario: Mesa modular contemporánea de acero inoxidable, con un tapete turquesa y una bandeja oculta para residuos de tabaco calentado.

Sin duda, esta intervención es un ejemplo de cómo la creatividad y la innovación logran resultados únicos, un punto de encuentro para diferentes disciplinas, como la moda, el diseño industrial y la tecnología.

Precisamente, el trabajo de Tamayo se distingue por combinar el paisaje urbano con la cultura mexicana, alcanzando un equilibrio entre funcionalidad y estilo. Su filosofía se centra en creaciones de alta calidad que sean resistentes al paso del tiempo, tanto en su materialidad como en su concepto.

Además de la sinergia artista, el proyecto Curious X incluye a Boyanza , un colectivo de música electrónica con sede en la Ciudad de México. Es un actor clave en la creación de comunidad mediante experiencias exclusivas, funcionando como sello discográfico, curadora musical y productora de eventos.

Es así como IQOS está evolucionando para posicionarse como un referente cultural y un ícono de estilo de vida, más allá de ser solo un dispositivo de tabaco calentado.

IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.