Mercadotecnia

CIMA es una empresa fuerte, visionaria y en constante crecimiento

La compañía tiene ahora una imagen unificada en la que se reflejan su trayectoria de una década y visión empresarial.
mar 28 octubre 2025 04:19 PM
Presentado por: CIMA
interior de oficinas CIMA
En la nueva identidad de CIMA se simboliza la fuerza de su historia y la determinación de continuar escalando e innovando. (Cortesía)

A raíz de su fortalecimiento como un holding multisectorial, la compañía mexicana, fundada por Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz, reestructuró seis de sus unidades de negocio bajo el nombre de CIMA.

En línea con el objetivo de ser uno de los conglomerados más importantes del país, esta organización se percibe como sinónimo de grandeza, liderazgo y visión de largo alcance.

Dichos atributos se reflejan en su nueva identidad, que simboliza la fuerza de su historia y la determinación de continuar escalando e innovando. Asimismo, ofrece una visión clara y un propósito común a todos sus stakeholders.

“Anteriormente no contábamos con una identidad propia, que fuera un resultado del crecimiento sostenido y sin precedentes. Y tras la consolidación de la empresa como un holding multisectorial, necesitábamos un nombre que representara lo que ya es la organización y el futuro que tenemos por delante”, destaca Teodoro Martínez Ruiz, su CEO.

El desarrollo del nombre, la marca y la identidad visual del conglomerado estuvo a cargo de Landor, firma internacional especializada en consultoría de marcas.

Al respecto, Héctor Ascencio, director ejecutivo de Estrategia en Landor, relata que al trabajar con CIMA se percataron de que la compañía busca la grandeza en todo momento, confía en el trabajo en equipo y pretende generar un impacto positivo en México.

“Cuando definimos lo que representa la empresa, quisimos reflejar esa ambición por alcanzar metas y mantenerse siempre en lo más alto. CIMA cumple lo que promete y está en búsqueda constante de nuevos horizontes, elevando las expectativas de la sociedad”, señala el directivo.

Para Fernanda Ochoa, directora de Diseño en Landor, el concepto de CIMA se relaciona con una trayectoria que persigue el progreso constante. En sus palabras: “Es una compañía que ha sabido superar obstáculos, impulsar el desarrollo, rebasar las expectativas y seguir en la cúspide. La cima representa su propósito: avanzar, inspirar y crecer sin límites”.

Por esta razón, la nueva identidad fue diseñada para proyectar la personalidad y los factores diferenciadores de cada división de negocio, utilizando estratégicamente el color y la fotografía.

Al mismo tiempo, se mantiene una imagen unificada, mediante una base común de elementos gráficos que aseguran coherencia y refuerzan el sentido de pertenencia a una misma marca.

Esta decisión proyecta una narrativa sólida y pone de manifiesto la capacidad de CIMA para transformar los retos en oportunidades rentables.

Con su nueva identidad, CIMA se consolida como un holding multisectorial y afianza su historia de crecimiento.

