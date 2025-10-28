CIMA es una empresa fuerte, visionaria y en constante crecimiento

Al respecto, Héctor Ascencio, director ejecutivo de Estrategia en Landor, relata que al trabajar con CIMA se percataron de que la compañía busca la grandeza en todo momento, confía en el trabajo en equipo y pretende generar un impacto positivo en México.

“Cuando definimos lo que representa la empresa, quisimos reflejar esa ambición por alcanzar metas y mantenerse siempre en lo más alto. CIMA cumple lo que promete y está en búsqueda constante de nuevos horizontes, elevando las expectativas de la sociedad”, señala el directivo.

Para Fernanda Ochoa, directora de Diseño en Landor, el concepto de CIMA se relaciona con una trayectoria que persigue el progreso constante. En sus palabras: “Es una compañía que ha sabido superar obstáculos, impulsar el desarrollo, rebasar las expectativas y seguir en la cúspide. La cima representa su propósito: avanzar, inspirar y crecer sin límites”.

Por esta razón, la nueva identidad fue diseñada para proyectar la personalidad y los factores diferenciadores de cada división de negocio, utilizando estratégicamente el color y la fotografía.

Al mismo tiempo, se mantiene una imagen unificada, mediante una base común de elementos gráficos que aseguran coherencia y refuerzan el sentido de pertenencia a una misma marca.

Esta decisión proyecta una narrativa sólida y pone de manifiesto la capacidad de CIMA para transformar los retos en oportunidades rentables.

Con su nueva identidad, CIMA se consolida como un holding multisectorial y afianza su historia de crecimiento.

