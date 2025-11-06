IQOS lleva a Curious X a Volvo Fashion Week para desafiar lo establecido

Así, este despliegue de creatividad se apoderó del lobby de los Estudios Maravilla, en la Ciudad de México, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar el estilo y la innovación, además de conectar con diversas formas de expresión.

“Nuestra presencia en Volvo Fashion Week busca innovar para desafiar lo establecido y encontrar nuevas perspectivas, siempre viendo hacia delante”, comentó Jorge Calleja, director de Marketing de IQOS.

Tras la última pasarela, realizada el 18 de octubre, IQOS fue el anfitrión de un after party privado. El evento reunió a diseñadores, editores, celebridades e invitados especiales, quienes disfrutaron de la música de DJ Boyanza.

Estas iniciativas reflejaron la esencia central de la campaña Curious X: una experiencia multisensorial que promueve el espíritu de atreverse a ser diferente.

IQOS transforma el mercado mundial

Desde su lanzamiento en México en 2019, más de 120,000 usuarios adultos han elegido a IQOS como una alternativa sin humo ante el cigarro. Este cambio se alinea con las tendencias globales y Phillip Morris International (PMI) reporta que el 72% de las personas adultas que prueban IQOS, a nivel mundial, adoptan el cambio de hábito.

La compañía prevé que sus productos sin humo superen los 41 millones de consumidores mayores de edad alrededor del mundo. Actualmente, están presentes en 97 mercados y representan el 41% de los ingresos totales de la compañía (al tercer trimestre de 2025), lo que evidencia la evolución en los hábitos de consumo.

Con una clara ambición para fin de año, PMI busca que la mitad de sus ingresos netos totales provengan de dicha categoría.

*IQOS no está libre de riesgo, entrega nicotina, la cual es adictiva. Para uso exclusivo de mayores de edad.