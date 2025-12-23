Autoridades advierten riesgos para la estabilidad financiera por aranceles

Se prevé que en 2025 y 2026 haya una desaceleración mundial de la actividad económica con una recuperación en 2027.

"Es necesario que las autoridades financieras internacionales continúen monitoreando los mercados y el sistema financiero internacional para procurar su buen funcionamiento", señaló el documento.

En México destacaron la baja volatilidad de los mercados financieros y la apreciación del peso frente al dólar de 2%.

"Se anticipa cierta recuperación durante 2026 y 2027, si bien el entorno al que se enfrenta la economía mexicana implica ciertos riesgos a la baja", apuntó el CESF.

Para el sistema financiero mexicano se le evaluó en su conjunto por su solidez y resiliencia que le permite absorber choques y preservar el funcionamiento estable.

"Esto obedece, esencialmente, a que la banca comercial cuenta con niveles de capital y liquidez que cumplen holgadamente los requerimientos mínimos regulatorios", advirtieron.

"Además, si bien algunas entidades financieras no bancarias, que no constituyen una amenaza para el sistema financiero, presentan indicadores de riesgo en niveles que ameritan seguimiento, las autoridades financieras se mantienen vigilantes para actuar oportunamente y mitigar los riesgos que pudieran materializarse".

El CESF está conformado por el secretario de Hacienda, la gobernadora del Banco de México, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, dos subgobernadores de Banxico, el presidente de la CNBV, el de la CNSF, el de la Consar y el secretario del IPAB.