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Mercadotecnia

El fin de una era: esta emblemática cerveza cambia su imagen

Tecate dio a conocer cómo será la implementación de su nueva estrategia visual y el alcance que tendrá a nivel global.
sáb 16 mayo 2026 11:22 AM
Tecate cambia de imagen
De acuerdo con la marca, este cambio es resultado de más de 18 meses de trabajo, en los que llevó a cabo investigación con consumidores, análisis de su historia, símbolos y los valores.

La cerveza Tecate anunció la transformación de su identidad visual como parte de una estrategia de crecimiento enfocada en reforzar su presencia cultural y su conexión con nuevas generaciones de consumidores.

De acuerdo con la marca, este cambio es resultado de más de 18 meses de trabajo, en los que llevó a cabo investigación con consumidores, análisis de su historia, símbolos y los valores para reinterpretar sus elementos más icónicos, como el águila, el color y la lata.

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La nueva imagen, dijo la empresa, refleja valores como valentía, autenticidad, carácter y el orgullo de compartir lo que se ha ganado. En términos visuales se mantiene al águila como protagonista; conserva el rojo original y el azul de la versión Light como códigos centrales, y reorganiza elementos gráficos.

“Las marcas más icónicas no son las que cambian todo el tiempo. Son las que saben exactamente qué deben proteger mientras evolucionan”, comentó Esteban Velasco, director de Tecate.

La nueva identidad se implementará en todos sus formatos, por lo que cada lata, botella y empaque formará parte de esta evolución. El cambio también tendrá un alcance internacional, llegando a mercados clave como México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Guatemala, Australia, Japón, Corea del Sur, Belice, Costa Rica y El Salvador, entre otros.

Más allá de lo visual, esta evolución forma parte de la estrategia de crecimiento de la marca, con el objetivo de mantenerse vigente, relevante e icónica para las próximas generaciones, y la nueva imagen estará disponible a partir de mayo en todo el país.

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Tecate

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