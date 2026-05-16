El fin de una era: esta emblemática cerveza cambia su imagen

La nueva imagen, dijo la empresa, refleja valores como valentía, autenticidad, carácter y el orgullo de compartir lo que se ha ganado. En términos visuales se mantiene al águila como protagonista; conserva el rojo original y el azul de la versión Light como códigos centrales, y reorganiza elementos gráficos.

“Las marcas más icónicas no son las que cambian todo el tiempo. Son las que saben exactamente qué deben proteger mientras evolucionan”, comentó Esteban Velasco, director de Tecate.

La nueva identidad se implementará en todos sus formatos, por lo que cada lata, botella y empaque formará parte de esta evolución. El cambio también tendrá un alcance internacional, llegando a mercados clave como México, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Guatemala, Australia, Japón, Corea del Sur, Belice, Costa Rica y El Salvador, entre otros.

Más allá de lo visual, esta evolución forma parte de la estrategia de crecimiento de la marca, con el objetivo de mantenerse vigente, relevante e icónica para las próximas generaciones, y la nueva imagen estará disponible a partir de mayo en todo el país.