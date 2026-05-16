Israel mata al líder del brazo armado de Hamás

El viernes, las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Al Hadad y el sábado confirmaron su muerte. "El ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer [viernes], en un ataque de precisión en la zona de Ciudad de Gaza, el terrorista Ezedin Al Hadad fue eliminado", indicaron.

Minutos después, dos responsables de Hamás confirmaron a la AFP la muerte de su dirigente. "Ezedin Al Hadad fue asesinado ayer en un ataque israelí contra un departamento y un vehículo civil en Ciudad de Gaza", dijo un alto cargo de Hamás.

Un integrante del brazo armado del movimiento corroboró el fallecimiento. Al Hadad fue abatido junto a su esposa y su hija, según otra fuente de Hamás.

En fotografías de la AFP se ve a varias personas portando el cuerpo de Al Hadad envuelto en una bandera de Hamás, en una camilla desde las ruinas de un edificio. Luego fue llevado a una mezquita, donde se realizó una oración, antes de que sus allegados pasearan el ferétro por las calles antes del entierro.

El ejército israelí lo acusa de ser "uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre" de 2023 y lo responsabiliza del secuestro de civiles y soldados israelíes aquel día. Hamás tomó un total de 251 rehenes.

"Al Hadad dirigió el sistema de cautiverio de rehenes de Hamás y se rodeó de rehenes en un intento de evitar que lo liquidaran", afirma el ejército israelí.