AB InBev hace historia en el Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions

Desde 2021, AB InBev mostró un crecimiento orgánico basado en la incorporación de la creatividad en su forma de operar. Tan solo en la edición del año pasado, se coronó con 37 preseas en 15 diferentes categorías, por trabajos provenientes de 10 países.

Al respecto, Marcel Marcondes, Chief Marketing Officer de AB InBev, afirmó que ser distinguidos como Creative Marketer of the Year (por tercera vez en los últimos cinco años) refleja un esfuerzo constante por crear marcas que realmente conecten con los consumidores.

El ejecutivo agregó que el logro es compartido con los equipos y socios de las agencias con las que están alcanzando ingresos récord a nivel internacional.

El distintivo Creative Marketer of the Year premia la consistencia creativa de los anunciantes, cuya trayectoria destaca por la obtención recurrente de Leones de Cannes. (Cortesía)

Eficacia creativa

De acuerdo con Simon Cook, CEO de LIONS, AB InBev ha incorporado la creatividad en su forma de operar, no solo en cómo utiliza el marketing, por lo que ha superado constantemente las expectativas. Respaldando este desempeño, el Global Effie Index la denominó la empresa de marketing más efectiva del mundo por cuarto año.

“Al aplicar un sistema interno de eficacia creativa, sigue demostrando el vínculo claro y convincente entre la excelencia y el desempeño comercial. Es una victoria histórica, que reconoce a una empresa que ha hecho que la creatividad sea escalable, medible y sostenible en cientos de marcas”, añadió el directivo.

Así, con ingresos récord y un mayor volumen de ventas, la cervecera demuestra el poder de su presencia global en 2026. La clave ha sido la consistencia para gestionar 20 marcas que superan los 1,000 millones de dólares, situando al consumidor al centro como motor de su desarrollo.

Además, su liderazgo se hace evidente en el ranking Kantar BrandZ, donde AB InBev posee ocho de las diez marcas de cerveza más valiosas del planeta, con Corona en el primer lugar, por segundo año consecutivo.