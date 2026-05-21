La modernización del acuerdo global entre México y la Unión Europea comenzará a sentirse desde sus primeros 12 meses con una reducción de aranceles en más de 90% del comercio, nuevos proyectos en minerales críticos, mayor inversión europea y un impulso a sectores como agroindustria, manufactura avanzada, energía, farmacéutica y servicios digitales, adelantaron funcionarios y empresarios de ambos bloques.
México y la UE prevén boom agroindustrial, energético y de minerales críticos tras nuevo acuerdo
Durante la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, previa a la firma oficial del acuerdo modernizado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el tratado dará certidumbre económica para “los próximos 30 o 40 años” en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, choques en cadenas de suministro y creciente incertidumbre comercial.
“Será más fácil hacer negocios con la Unión Europea, incluso en comercio electrónico”, dijo Ebrard. Añadió que el acuerdo abre oportunidades para sectores agropecuarios, manufactureros, automotrices, electrónicos y financieros, además de fortalecer la participación europea en proyectos energéticos vinculados con inteligencia artificial (IA), centros de datos y expansión digital, que ayudarán a concretar el Plan México.
El funcionario destacó que uno de los efectos inmediatos será la reducción de aranceles para más del 90% de los productos comercializados entre ambas regiones, así como una mayor presencia de exportaciones mexicanas en el mercado europeo de 450 millones de consumidores.
Europa es un actor crítico estratégico para aumentar nuestras capacidades en energía, manufactura avanzada y digitalización
Por su parte, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, dijo que el acuerdo enviará una señal de previsibilidad y cooperación entre aliados en momentos de fragmentación global.
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El funcionario europeo aseguró que la reducción arancelaria beneficiará de inmediato a productos agroalimentarios como café y plátano, cuyos gravámenes se acercarán a cero. También previó que durante el primer año surgirán “dos o tres proyectos” relacionados con minerales críticos.
Šefčovič añadió que la cooperación también acelerará inversiones en energía, manufactura, electrónica y centros de datos, ante el crecimiento esperado de la demanda eléctrica por IA. Incluso estimó que para alcanzar metas climáticas globales se requerirá 3.5 veces más energía hacia 2050.
El presidente del COMCE, Sergio Contreras, afirmó que el acuerdo modernizado consolida un puente económico estratégico entre México y Europa en un momento de reorganización global del comercio.
Recordó que la Unión Europea representa actualmente 24% de la inversión extranjera directa en México y que el comercio bilateral se ha multiplicado cuatro veces desde la entrada en vigor del TLCUEM en el año 2000.
Además, señaló que México podría cerrar 2026 con exportaciones cercanas a 730,000 millones de dólares, tras alcanzar 175,000 millones en el primer trimestre del año.
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El embajador de la Unión Europea en México, Francisco André, afirmó que el acuerdo busca responder a nuevas prioridades económicas y geopolíticas mediante más cooperación, inversión e innovación.
Frente a la fragmentación, la respuesta tiene que ser más cooperación
La agenda de la cumbre incluyó paneles sobre transición energética, agroindustria, industria automotriz, servicios digitales, comercio electrónico, farmacéutica y dispositivos médicos, sectores identificados como algunos de los principales beneficiarios del nuevo marco comercial.