México y la UE prevén boom agroindustrial, energético y de minerales críticos tras nuevo acuerdo

Durante la Cumbre Empresarial México-Unión Europea, previa a la firma oficial del acuerdo modernizado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el tratado dará certidumbre económica para “los próximos 30 o 40 años” en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, choques en cadenas de suministro y creciente incertidumbre comercial.

“Será más fácil hacer negocios con la Unión Europea, incluso en comercio electrónico”, dijo Ebrard. Añadió que el acuerdo abre oportunidades para sectores agropecuarios, manufactureros, automotrices, electrónicos y financieros, además de fortalecer la participación europea en proyectos energéticos vinculados con inteligencia artificial (IA), centros de datos y expansión digital, que ayudarán a concretar el Plan México.

El funcionario destacó que uno de los efectos inmediatos será la reducción de aranceles para más del 90% de los productos comercializados entre ambas regiones, así como una mayor presencia de exportaciones mexicanas en el mercado europeo de 450 millones de consumidores.

Europa es un actor crítico estratégico para aumentar nuestras capacidades en energía, manufactura avanzada y digitalización Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Por su parte, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, dijo que el acuerdo enviará una señal de previsibilidad y cooperación entre aliados en momentos de fragmentación global.

Hemos vivido shocks de cadenas de suministro desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania y la crisis del Estrecho de Ormuz. Buscamos socios confiables Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica

El funcionario europeo aseguró que la reducción arancelaria beneficiará de inmediato a productos agroalimentarios como café y plátano, cuyos gravámenes se acercarán a cero. También previó que durante el primer año surgirán “dos o tres proyectos” relacionados con minerales críticos.

Šefčovič añadió que la cooperación también acelerará inversiones en energía, manufactura, electrónica y centros de datos, ante el crecimiento esperado de la demanda eléctrica por IA. Incluso estimó que para alcanzar metas climáticas globales se requerirá 3.5 veces más energía hacia 2050.