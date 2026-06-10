IAB Conecta 2026 aborda el rol del talento humano y la inteligencia artificial

En este espacio, agencias, anunciantes, plataformas y creadores se reunieron para reflexionar sobre cómo la era de la inteligencia artificial seguirá avanzando, siempre que el talento y la creatividad humana permanezcan al centro de su evolución.

Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) está agilizando los procesos de búsqueda y compra, con una transición hacia entornos con asistentes conversacionales y agentes en nombre del usuario.

Esas ideas demostraron que la tecnología abre oportunidades de negocio, pero su valor real depende de los criterios de operación.

Asimismo, expertos en streaming y entretenimiento digital coincidieron en el impacto del video vertical en formatos cortos, mientras que los líderes de retail media destacaron cómo unir audiencias con creatividad generativa para mejorar las ventas.

El llamado a la industria fue que las agencias deben acelerar la capacitación en temas de IA, ética y gobernanza de datos, donde los casos de éxito analizados pusieron de manifiesto que la tecnología sea una palanca de crecimiento y no un riesgo.

Aunado a ello, voceros de marcas globales y locales hablaron sobre la necesidad de medir la atención activa de los consumidores para lograr que las compras se conviertan en relaciones de largo plazo. Aunque señalaron que optimizar métricas sin una idea creativa sólida conduce a campañas eficientes pero poco recordables.

Por último, IAB Conecta 2026 planteó la profesionalización de los creadores de contenido, a través de paneles con influencers y líderes de plataformas.