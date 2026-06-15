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Mercadotecnia

MAJA Sportswear impulsa el Día del Padre con nueva campaña nacional

La celebración es la segunda temporada comercial de mayor importancia para MAJA Sportswear y equivale al 15.05% de sus ventas anuales.
lun 15 junio 2026 04:26 PM
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Presentado por: MAJA Sportswear
MAJA Sportswear anunció el lanzamiento oficial de su campaña conmemorativa por el Día del Padre 2026.
MAJA Sportswear anunció el lanzamiento oficial de su campaña conmemorativa por el Día del Padre 2026. (Cortesía)

El Día del Padre se ha afianzado como un pilar en el calendario comercial del retail mexicano, por lo que se convierte en un acelerador del consumo y una plataforma para fortalecer el posicionamiento de marca.

De acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el año pasado, esta temporalidad generó una derrama económica superior a los 45,000 millones de pesos.

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En el caso de MAJA Sportswear , firma mexicana especializada en ropa outdoor y lifestyle funcional, la festividad representó el 15.05% de sus ventas anuales en 2025, ubicándose como la segunda época más importante para la compañía, únicamente detrás de la campaña navideña.

De hecho, el desempeño comercial del Día del Padre impulsa la expansión acelerada de la empresa. En apenas doce meses, pasó de 65 a 120 puntos de venta (junio de 2026), logrando una cobertura en las 32 entidades del país. Este crecimiento se traduce en un incremento del 85% en su infraestructura durante ese periodo.

"La expansión nos permitió llegar a más consumidores, pero también identificar con mayor claridad cuáles son las temporadas que generan una conexión más fuerte con nuestra comunidad. El Día del Padre se ha convertido en una de ellas y hoy representa una oportunidad estratégica tanto desde el punto de vista comercial como de construcción de marca", señaló Humberto Iriarte, director general de MAJA Sportswear.

Éxito en ventas y posicionamiento de marca

Al tener una cobertura nacional consolidada, con operaciones de e-commerce también en Estados Unidos, la siguiente etapa para MAJA Sportswear es fortalecer el valor de su marca y profundizar la relación con sus consumidores.

Por ello, lanzó la campaña Un mundo de gracias, papá para el Día del Padre 2026. La propuesta utiliza el fútbol como metáfora del vínculo con los hijos, donde un balón se convierte en el medio para generar conversaciones, recuerdos y agradecimientos.

Además de la pieza audiovisual principal, la estrategia incorpora contenido generado por usuarios, una edición especial de balón y diversas activaciones en sus tiendas, bajo una narrativa enfocada en la conexión emocional y la construcción de experiencias significativas para los consumidores.

MAJA Sportswear apuesta por aprovechar el potencial económico del Día del Padre, en una etapa de expansión de su modelo de negocio y de madurez de su presencia en el mercado mexicano.

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Ropa deportiva Ropa y outfits

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