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Operativo 'No inglés': Las marcas se cambian de nombre para apoyar a México

Previo al duelo entre México e Inglaterra de este domingo, marcas como HEB, Tim Hortons o American Eagle 'mexicanizaron' su nombre en redes sociales para mostrar su apoyo al equipo tricolor.
sáb 04 julio 2026 06:48 PM
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marcas apoyan a seleccion mexicana
Este domingo la Selección Mexicana se enfrenta a Inglaterra y definen su paso a cuartos de final. (Luke Hales/Getty Images)

Así como los mexicanos se pueden organizar de manera rápida para un "Quiere volar", las marcas se organizaron en redes sociales para crear una campaña en apoyo a México previo a su partido contra Inglaterra.

México es uno de los dos países que desde que empezó el Mundial no ha recibido un gol en contra. Los buenos resultados de México -que quedó como líder de su grupo- ha provocado la alegría de su afición y las marcas no han quedado fuera.

Empresas como Office Max, American Eagle, Tim Hortons. HEB o Scrub Daddy se unieron a una campaña llamada "Operativo No inglés" y tropicalizaron su nombre en apoyo a la Selección Mexicana.

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La empresa estadounidense y fabricante de productos de limpieza, Scrub Daddy, dijo que se uniría al operativo "No inglés" por lo que su nuevo nombre temporal sería Talla, papi.

Otra de las empresas que manifestó su apoyo fue la cadena de cafeterías de origen canadiense, Tim Hortons, quien anunció que hasta el lunes se llamarían Timoteo Hortiz.

Seven Eleven, la cadena de tiendas de conveniencia de origen estadounidense, invitó a pasar por un seis de cerveza o un "Café Selección" en referencia a su marca de café Café Selection.

La cadena de tiendas deportivas Innovasports manifestó ser fan de la Selección Mexicana y ajustó su nombre a Innovadeporte.

Office Max fue otra marca que se unió a la tendencia del cambio de nombre.

La marca de ropa American Eagle informó que hasta el lunes cambiarían su vocabulario y en lugar de outfit usarían la palabra atuendo y en lugar de denim dirían mezclilla.

La cadena de supermercados HEB, de origen estadounidense, cambió su nombre a "ei-chi-bi". "Adaptaremos nuestra comunicación digital, evitando el uso de palabras en inglés", señaló la firma en una publicación de Instagram.

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Mercadotecnia Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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