Operativo 'No inglés': Las marcas se cambian de nombre para apoyar a México

La empresa estadounidense y fabricante de productos de limpieza, Scrub Daddy, dijo que se uniría al operativo "No inglés" por lo que su nuevo nombre temporal sería Talla, papi.

Otra de las empresas que manifestó su apoyo fue la cadena de cafeterías de origen canadiense, Tim Hortons, quien anunció que hasta el lunes se llamarían Timoteo Hortiz.

Seven Eleven, la cadena de tiendas de conveniencia de origen estadounidense, invitó a pasar por un seis de cerveza o un "Café Selección" en referencia a su marca de café Café Selection.

La cadena de tiendas deportivas Innovasports manifestó ser fan de la Selección Mexicana y ajustó su nombre a Innovadeporte.

Office Max fue otra marca que se unió a la tendencia del cambio de nombre.

La marca de ropa American Eagle informó que hasta el lunes cambiarían su vocabulario y en lugar de outfit usarían la palabra atuendo y en lugar de denim dirían mezclilla.

La cadena de supermercados HEB, de origen estadounidense, cambió su nombre a "ei-chi-bi". "Adaptaremos nuestra comunicación digital, evitando el uso de palabras en inglés", señaló la firma en una publicación de Instagram.