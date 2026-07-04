Operativo 'No inglés': Las marcas se cambian de nombre para apoyar a México

Así como los mexicanos se pueden organizar de manera rápida para un "Quiere volar", las marcas se organizaron en redes sociales para crear una campaña en apoyo a México previo a su partido contra Inglaterra.
México es uno de los dos países que desde que empezó el Mundial no ha recibido un gol en contra. Los buenos resultados de México -que quedó como líder de su grupo- ha provocado la alegría de su afición y las marcas no han quedado fuera.
Empresas como Office Max, American Eagle, Tim Hortons. HEB o Scrub Daddy se unieron a una campaña llamada "Operativo No inglés" y tropicalizaron su nombre en apoyo a la Selección Mexicana.