México busca su pase al sexto partido y será a las 18:00 horas de este domingo cuando el equipo del Javier Aguirre se enfrente al de Thomas Tuchel.

No sólo México buscará el avance en el torneo: 4 horas antes, Brasil enfrentará a Noruega. A continuación, te contamos qué partidos se juegan este domingo, sus horarios y dónde verlos en México.

¿Qué partidos pasarán por TV abierta?

Este domingo, a las 14:00 horas Brasil jugará los octavos de final contra Noruega en el estadio Nueva York, en Nueva Jersey.

El árbitro será Ismail Elfath y este partido no será transmitido en televisión abierta, sólo quienes tengan una suscripción a Vix Premium podrán disfrutar del encuentro, ya que es la plataforma que tiene los derechos de transmisión de los partidos de la FIFA 2026.

A las 18:00 horas jugará México contra Inglaterra en un partido histórico: será en el Estadio Ciudad de México y Alireza FAGHANI será el árbitro.

Al encuentro, México llega con cinco partidos ganados y ningún gol en contra mientras que Inglaterra ha ganado cuatro partidos y ha empatado uno.

Para ver quién pasa a los cuartos de final, las personas pueden sintonizar Televisa, Canal 9, Azteca 7, Canal 5, TUDN, y Vix Premium.

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Mientras que países como Marruecos y Francia ya tienen su pase a cuartos de final, otros han ido quedando en el camino mediante la eliminación directa.

Los países que han sido eliminados son los siguientes:

Haití

Turquía

Túnez

Qatar

Chequia

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia Saudí

Nueva Zelanda

Panamá

Uzbekistán

Corea del Sur

Escocia

Irán

Sudáfrica

Alemania

Países Bajos

Japón

Ecuador

Costa de Marfil

Suecia

República Democrática del Congo

Senegal

Bosnia y Herzegovina

Austria

Croacia

Argelia

Australia

Cabo Verde

Ghana

Paraguay