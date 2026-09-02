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Grupo Animal conquista un Diamond SABRE junto a Weber Shandwick México por su relanzamiento

Grupo Animal y Weber Shandwick México fueron reconocidos por Truth Fights Back, proyecto que acompañó la renovación de la identidad y el ecosistema de marcas de la organización.
mié 02 septiembre 2026 04:17 PM
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La edición 2026 de los SABRE Awards Latin America reconocerá más de 40 campañas de comunicación en distintas categorías de branding, reputación y engagement. (Provoke Media)

Grupo Animal y Weber Shandwick México recibieron un Diamond SABRE en los SABRE Awards Latin America 2026 por Truth Fights Back, un proyecto que acompañó la renovación de la identidad y el ecosistema de marcas de Grupo Animal.

El caso fue desarrollado con la participación de Animal Político y McCann México, en una colaboración que combinó periodismo, estrategia y creatividad. La transformación incluyó la evolución de marcas como Animal Político, El Sabueso, Animal Gourmet y Animal MX.

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Dentro de los SABRE Awards Latin America 2026, Truth Fights Back fue reconocido en la categoría Reputation Management, dedicada a proyectos enfocados en la gestión de la reputación. Los premios son organizados por PRovoke Media y reconocen trabajos destacados en comunicación, branding, reputación y engagement.

La ceremonia en la que se entregará el reconocimiento está programada para el 21 de octubre de 2026 en São Paulo, Brasil, en colaboración con la Asociación Brasileña de Agencias de Comunicación (ABRACOM).

El Diamond SABRE se suma a una racha de cuatro ediciones consecutivas con proyectos reconocidos de Grupo Animal y Animal Político. En 2023 fue Gallery of Lies, conocido en México como Museo de la Mentira; en 2024, Picalenguas; en 2025, The Exam (El Examen); y en 2026, Truth Fights Back. La nueva distinción refuerza una colaboración que ha combinado el rigor periodístico con estrategia y creatividad para desarrollar proyectos de comunicación sobre temas de interés para la sociedad.

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Weber Shandwick llegará a la ceremonia de São Paulo como la agencia con más trofeos entre las ganadoras de esta edición de los SABRE Awards Latin America, con cinco reconocimientos en total. Los premios incluyen trabajos de sus operaciones en Brasil, Colombia y México para clientes como Mobil 1, Nescafé y OMO, marca de Unilever.

La edición de 2026 reconocerá más de 40 campañas en distintas categorías relacionadas con branding, reputación y engagement. Además de Weber Shandwick, Axicom y LLYC obtendrán cuatro trofeos cada una, mientras que MGC y Sherlock Communications sumarán tres reconocimientos por agencia.

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