"Se han dedicado el señor Zamora Marroquín en contubernio, a desinformar y generar odio en la opinión pública, no a informar, no una labor periodística por la que tanta gente ha sacrificado hasta su vida en la historia del periodismo, no una labor ética, sino que una labor de obstruir la investigación", afirmó Monterroso.

El Periódico aseguró que la fiscalía solo pretende "intimidar a periodistas" con esta nueva investigación. "Hacemos un llamado a la prensa nacional a cerrar filas para detener este nuevo golpe contra la libertad de expresión", asegura el comunicado divulgado por el medio.

"En el fondo la intención es limitar el derecho de la población a ser informados", detalla el comunicado.

Cientos de periodistas protestaron el sábado 4 de marzo contra este proceso bajo los lemas “No nos callarán” u “Sin periodismo, no hay democracia”.

La solicitud de la investigación es una "escalada en el tema de la regresión autoritaria", dijo a la AFP la periodista y miembro del movimiento No Nos Callarán, Marielos Monzón.

"La persecución a la prensa no es un hecho aislado tiene que ver con una estrategia general de un grupo que tiene sus intereses y sus privilegios y que quieren mantener en el país la corrupción y la impunidad", afirmó.

En tanto, el veterano periodista Haroldo Sánchez, expresó a la AFP su "profunda preocupación" por la criminalización. pero "ningún sistema por más que emita órdenes que afectan la libre expresión de todos los guatemaltecos nos van a callar”.

Sánchez también coincidió con su colega al responsabilizar a "integrantes del gobierno a quienes no les gusta la crítica y la fiscalización" los que emprendieron la persecución.