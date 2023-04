¿Quién es Jack Texeira, el sospechoso de filtrar los documentos del Pentágono?

¿Quién es el sospechoso?

En una conferencia de prensa, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, identificó al sospechoso como Jack Teixeira, un empleado de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y líder del grupo de chat en línea donde aparecieron por primera vez los documentos.

La Oficina de la Guardia Nacional de Estados Unidos dijo que Teixeira se alistó en septiembre de 2019 y es un especialista en tecnologías de la información y comunicaciones que alcanzó el rango de aviador de primera clase, el tercero más bajo para el personal de la fuerza aérea alistado.

Las autoridades de Estados Unidos no han revelado todavía detalles de cómo se produjeron las filtraciones, pero el diario The Washington Post conversó con un conocido de Teixeira y contó que el acusado publicó los documentos porque quería impresionar a otros jóvenes con los que jugaba en la plataforma Discord.

Posteriormente, esos documentos se difundieron por otras redes sociales, como Telegram, y acabaron en los últimos días en las portadas de grandes diarios de todo el mundo.

De acuerdo con The Washington Post y a The New York Times, Teixeira ejercía labores de apoyo informático dentro de la división de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts.

Una publicación en Facebook de la llamada "ala de inteligencia 102", con sede en la base conjunta de Cape Cod (Massachusetts), felicitaba el pasado julio a una persona del mismo nombre —Jack Teixeira— por un ascenso.