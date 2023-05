Zelenski pide al Papa que condene los crímenes rusos en Ucrania

Me reuní con el Papa Francisco", tuiteó Zelenski, que se mostró "agradecido por su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos" y explicó que hablaron de "las decenas de miles de niños ucranianos deportados. Debemos hacer todo lo posible para devolverlos a casa".

"También hablé de nuestra Fórmula de la Paz como el único algoritmo efectivo para lograr una paz justa. Le propuse unirse a esa implementación", expresó el mandatario ucraniano.

I met with Pope Francis @Pontifex .

I'm grateful for his personal attention to the tragedy of millions of Ukrainians. I spoke about tens of thousands of deported 🇺🇦 children. We must make every effort to return them home.

In addition, I asked to condemn 🇷🇺 crimes in Ukraine.…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023