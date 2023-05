En la zona están operando 700 unidades del Cuerpo de bomberos, 300 agentes de Policía y un millar de carabineros, así como 220 voluntarios de la Cruz Roja, 100 del Socorro Alpino y unos 340 de Protección civil.

En la zona están operando 700 unidades del Cuerpo de bomberos, 300 agentes de Policía y un millar de carabineros, así como 220 voluntarios de la Cruz Roja, 100 del Socorro Alpino y unos 340 de Protección civil. (FOTO: Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS)

La noche del martes al miércoles, los vecinos de los alrededores de Forli, donde se encontró la primera víctima mortal, tuvieron que huir descalzos y con el agua hasta el pecho, constató un fotógrafo de AFP.

"Esto es el fin del mundo", dijo el alcalde de Forli, Gian Luca Zattini, en un mensaje en Facebook.

Cancelan el Gran Premio de Imola de la F1

Las inundaciones obligaron igualmente a anular el GP de F1 previsto en Emilia-Romaña del viernes al domingo.

"Después de las conversaciones entre Formula One (...), las autoridades competentes, entre ellas los ministros afectados (...), el presidente de la región Emilia-Romaña, el alcalde de la ciudad y el promotor, se tomó la decisión de que el Gran Premio no tendrá lugar en Ímola", anunció el promotor de la F1, Formula One, en un comunicado, sin precisar si la carrera será reprogramada de aquí a final de temporada.

"Es una decisión responsable debido a la situación que viven las ciudades y pueblos de la región. No sería justo incrementar la presión sobre las autoridades locales y los servicios de intervención en un periodo difícil", prosigue el texto.

"La situación es crítica; todavía tenemos horas difíciles por delante", advirtió precisamente Matteo Gozzoli, alcalde de la ciudad de Cesenatico, en la costa del Adriático.

El servicio italiano de Protección Civil señaló que 14 ríos se desbordaron entre el martes y el miércoles, y que 23 municipios resultaron anegados.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que el gobierno está "listo a intervenir con la ayuda necesaria”.

La región de Emilia-Romaña se vio afectada hace dos semanas por unas fuertes lluvias, que causaron inundaciones y deslizamientos de terreno. Murieron dos personas.

La depresión que está golpeando Italia causó igualmente inundaciones del otro lado del mar Adriático, en Croacia y Bosnia, sin causar víctimas mortales por el momento.

Con información de AFP y EFE