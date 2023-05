El 5 de abril, Petro ordenó acelerar la evacuación de unas 7,500 personas que viven en las zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz, en el centro del país, en riesgo de erupción desde el 31 de marzo.

"Le hemos pedido a los Consejos de Riesgos Departamentales que aceleren la evacuación preventiva de 2.500 familias que están en alto riesgo por la contingencia del Nevado del Ruiz", escribió el mandatario izquierdista en Twitter.

El SGC anunció el 17 de mayo que hubo una disminución de la sismicidad en el volcán Nevado del Ruiz.

"La actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico presentó disminución en el número de sismos y en la energía sísmica liberada en comparación al día anterior (15 de mayo)", dijo el SGC en un comunicado.

La información detalló que este tipo de sismicidad continúa, principalmente, caracterizada por la ocurrencia de sismos pequeños en el cráter Arenas.

Por otro lado, el SGC dijo que en relación a la actividad superficial del volcán, la altura máxima de la columna de gases fue de 1,500 metros, medidos desde la cima.

Además, las condiciones meteorológicas no han sido favorables, lo que limita la visualización del fondo del cráter y el monitoreo de anomalías térmicas desde las plataformas satelitales. Sin embargo, esto no significa que no estén presentes", puntualizó la información.