“Campos de concentración”: así es la situación de las cárceles en El Salvador

La organización denuncia que la mayoría de las personas presas durante este periodo —sin haber pasado por un debido proceso— han sido víctimas de “torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, además de que decenas de ellas han muerto.

Desde el inicio del régimen de excepción en este país centroamericano, del 27 marzo de 2022, 154 personas han muerto bajo custodia estatal, aunque el número de fallecimientos puede ser mucho mayor, ya que se han registrado la inhumación de fosas comunes, donde los muertos son enterrados como personas desconocidas, a pesar de estar presas.

Ninguna de de estas personas había sido declarada culpable del delito que se le atribuyó al momento de la detención, de acuerdo con el informe.

La organización también señala que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no comunica a los familiares sobre las muertes de las personas privadas de la libertad, por lo que la mayoría de ellos se enteran de los fallecimiento gracias a los empleados de funerarias, por redes sociales o por las denuncias de personas que han salido de prisión.

“Me avisaron que una funeraria me andaba buscando. Nos encontramos, me preguntó si era mi hermano y me mostró una foto de él... En eso me puse mal. Solo me dijeron que había muerto. Me preguntó si quería que ellos fueran a retirar el cadáver. En ese momento yo también le llamé a mi mamá y justo también vinieron dos funerarias más que andaban el mismo dato de él”, dijo a la organización la hermana de un hombre de 23 años.