Esto sabemos del choque del avión donde murió el líder de Wagner

Incluso la directora del grupo mediático ET, Margarita Sansimoniano, parecía inclinarse por la pista del asesinato, descartando la hipótesis según la cual el mercenario más conocido del planeta habría orquestado su falsa desaparición.

"Entre las pistas que se debaten, está la de la puesta en escena. Personalmente, me inclino hacia (la pista) más evidente", escribió.

¿Qué ha dicho la inteligencia de EU?

Nada parece indicar que el avión que transportaba al jefe de la milicia rusa Wagner, Yevgueni Prigozhin, haya sido derribado por un misil tierra-aire, indicó este jueves el Pentágono.

Las afuerzas armadas estadounidenses no disponen "de información alguna que deje pensar que haya sido un misil tierra-aire" lo que causó la caída del avión, declaró a la prensa el portavoz del ministerio de Defensa norteamericano Pat Ryder, al calificar de "inexactas" las versiones que evocan esa hipótesis.

Horas antes, fos funcionarios estadounidenses, que hablaron con la agencia Reuters bajo condición de anonimato, dijeron que el causante del incidente probablemente fue un misil tierra-aire disparado desde Rusia.

Los funcionarios enfatizaron que la información aún era preliminar y estaba bajo revisión, y no descartaron un cambio en la evaluación.

El jueves, el Wall Street Journal publicó una teoría diferente: que una bomba a bordo del avión o algún otro sabotaje causó el incidente.

No es raro que haya puntos de vista de inteligencia opuestos, e incluso contradictorios, en el gobierno de Estados Unidos en las horas y días posteriores a los principales acontecimientos internacionales.

Un tercer funcionario estadounidense dijo a Reuters que había varias teorías y no se había llegado a ninguna conclusión.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que no le sorprendieron los informes de que Prigozhin había muerto en un accidente aéreo, y añadió que no suceden muchas cosas en Rusia en que el presidente Vladimir Putin no esté detrás.