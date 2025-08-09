Publicidad

Tiroteo en Times Square deja tres heridos en Nueva York

Un adolescente de 17 años hizo un tiroteo en Times Square, Nueva York, tras un altercado verbal con una de las víctimas. La policía ya detuvo al sospechoso.
sáb 09 agosto 2025 12:14 PM
El tiroteo ocurrió en el concurrido centro turístico alrededor de las 1:20 horas hora local, 05:20 GTM

Un adolescente de 17 años disparó en Times Square, Nueva York, tras un altercado verbal con una de las víctimas, una mujer de 18 años, según la policía local.

El incidente sucedió alrededor de las 05:20 horas (GMT) después de una disputa, en uno de los lugares turísticos más emblemáticos de la ciudad. La mujer sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 fueron heridos en las extremidades inferiores cuando sucedió el tiroteo.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

"El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", informó el portavoz de la policía de Nueva York. El sospechoso no ha sido acusado formalmente.

Internacional

EU empezará a aplicar entrevistas para visa a menores de edad y adultos mayores

Hace unos días, el 29 de julio, sucedió otro tiroteo en un edificio de oficinas en Park Avenue Manhattan. Un joven armado con un rifle de asalto entró al inmueble y mató a cuatro personas, incluido un policía, y luego se suicidó.

Nueva York rompe récord en descenso de tiroteos

El 4 de agosto, el Departamento de Policía de Nueva York anunció que julio fue el décimo mes consecutivo de descensos en las principales categorías de delitos.

De enero a julio, la ciudad registró la menor cantidad de incidentes y víctimas de tiroteos en su historia, con 412 incidentes y 489 víctimas, en comparación con los mínimos históricos anteriores de 426 en 2017 y 522 en 2018, según la comisionada de policía Jessica S. Tisch.

Julio de este año también registró mínimos, de 75 y 92 víctimas, superando el récord de 2017, con 79 incidentes y 102 víctimas.

“La ciudad de Nueva York acaba de registrar el menor número de incidentes y víctimas de tiroteos en su historia durante los primeros siete meses de cualquier año, mientras que la delincuencia grave continuó disminuyendo en toda la ciudad”, señaló Tisch.

Para seguir reduciendo la delincuencia durante los meses de verano, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) lanzó el Plan de Reducción de la Violencia de Verano, una estrategi que incluye 72 zonas de despliegue en 59 comunidades con más de 2,000 agentes enfocados en delitos y tiroteos de alta prioridad.

Según el informe de la policía, desde su incorporación el 5 de mayo, los delitos graves han disminuido un 20.2 %, los tiroteos un 50.6 %, las agresiones graves un 28.5 % y los robos un 23.3 % durante el horario de despliegue.

En los últimos tres años y medio, se han retirado 22,900 armas ilegales, incluídas más de 3,100 en solo 2025.

Con información de AFP y Reuters.

