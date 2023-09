Buscar a los desaparecidos: ¿en qué consiste el plan del gobierno de Chile?

Tras la dictadura, el Estado chileno promovió la elaboración de informes sobre los crímenes del periodo.

Las distintas comisiones oficiales para esclarecer los hechos cifraron el total de víctimas calificadas en 40,175 personas, lo que incluye ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura, de acuerdo con el sitio web del ministerio de Justicia. La dictadura envió además miles de personas al exilio.

En 1990, cuando retornó la democracia, se instauró una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que reconoció a las más de 3,200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura. En 2003, se abrió otra Comisión oficial que reconoció a cerca de 38,000 torturados.

Por su parte el plan de búsqueda señala que hay 1,469 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, de las cuales la mayoría son detenidos desaparecidos y 377 ejecutados cuyos restos nunca fueron entregados.

La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar, el 11 de septiembre de 1973.

El papel de las Fuerzas Armadas

El principal obstáculo para encontrar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un "pacto de silencio" que se mantiene desde la dictadura (1973-1990).

En una mesa de diálogo instalada a fines de los 90, los militares aportaron datos de unos 200 detenidos cuyos cadáveres, aseguraron, habían sido lanzados al mar.

Sin embargo, algunos de esos restos fueron hallados en fosas comunes.

"Obviamente hay una responsabilidad del alto mando de las Fuerzas Armadas y de 'los viejos'; qué hicieron con los cadáveres. No puede ser que no sepamos, que hay alrededor de mil chilenos que no sabemos qué pasó con ellos. No puede ser", dijo Carlos González, detenido y torturado por militares.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró el miércoles que dentro de las Fuerzas Armadas "es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos".