India se ha comprometido a amplificar la voz del así llamado Sur Global una enorme extensión en Asia, África, Medio Oriente, Latinoamérica, Oceanía y el Caribe, integrada en su mayor parte por países en desarrollo, muchos de ellos excolonias.

Muchos países del G20 quieren enfocarse en denunciar a Rusia, pero para varias naciones en desarrollo que hacen frente a conflictos locales y fenómenos climáticos extremos, la guerra de Ucrania no es una prioridad tan importante, dijo Happymon Jacob, fundador del Council for Strategic and Defense Research, un centro de investigación con sede en Nueva Delhi a la agencia AP.

“Hay un sentir (en el Sur Global) de que conflictos en otras partes del mundo, sea Afganistán, Myanmar o África, no son tomados en cuenta tan en serio por los países desarrollados o en foros como el G20”, señaló Jacob.

Un informe de la Economist Intelligence Unit en marzo dejó entrever un creciente respaldo a Moscú en el mundo en desarrollo: el número de países que condenan activamente a Rusia descendió de 131 a 122.

“Algunas economías emergentes han pasado a una posición neutral”, según hizo notar.

El número de naciones que se inclinan hacia Rusia aumentó de 29 hace un año a 35, agregó. Sudáfrica, Mali y Burkina Faso se habían integrado a este grupo, lo que resalta la creciente influencia de Moscú en África. China siguió siendo el país más destacado entre las naciones con tendencias favorables al Kremlin.