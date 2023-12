Reportan tiroteo en universidad de Las Vegas

Los primeros informes del incidente surgieron poco después del mediodía hora local, y aproximadamente media hora después, la policía de Las Vegas informó: "El sospechoso ha sido localizado y ha fallecido".

Sin embargo, no ofreció más detalles sobre las circunstancias del incidente, ni el número o la condición de las víctimas, solamente instó a los residentes a evitar la zona. Esto, en un comunicado publicado en 𝕏.

La policía dijo que el incidente ocurrió alrededor de Beam Hall, un edificio del campus que alberga la escuela de negocios y otras instalaciones. La universidad publicó un mensaje instando a los estudiantes a evacuar la zona.

"Estamos respondiendo a informes preliminares de un #ActiveShooter en el campus de la UNLV cerca de BEAM Hall. Parece que hay múltiples víctimas en este momento", dijo la policía en X, antes de decir que un sospechoso estaba "fallecido".

La universidad informó a la comunidad que la policía sigue trabajando para despejar los edificios, por lo que solicita seguir en resguardo, al mismo tiempo que informó sobre la suspensión de actividades en lo que resta del día.

El campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), ubicado a menos de dos millas al este del Strip de Las Vegas, tiene una matrícula estudiantil de unos 25,000 estudiantes universitarios y 8,000 candidatos de posgrado y doctorado.

Continue to shelter-in-place. Police Services continues to respond and clear buildings systematically.

UNLV and all NSHE institutions statewide are closed for the remainder of the night. All classes and events are canceled.

